Dax kaum verändert – Anleger warten auf NFPs

Nach den Notenbank-Protokollen seitens Fed und EZB rückt nun der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus. Die am gestrigen Abend veröffentlichten Fed Minutes hatten zunächst für deutliche Ernüchterung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Aus dem US-Notenbank-Protokoll ging hervor, dass die amerikanischen Währungshüter nun eine Normalisierung respektive Verkürzung der in Folge der expansiven Geldpolitik enorm aufgeblähten Fed-Bilanz in Angriff nehmen wollen. Konträr dazu plant die EZB an der Politik des billigen Geldes auch weiterhin festhalten zu wollen. Das gilt sowohl für den negativen Einlagezins, den bei null befindlichen Leitzins, wie auch für das milliardenschwere Anleihekaufprogramm.Bereits am morgigen Tag richtet sich der Blick abermals auf die andere Seite des Atlantiks. Mit Spannung wird die Publikation des offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktberichts (ex Agrar), die sog. Nonfarm Payrolls, erwartet, der je nach Datenausfall erhebliches Impulspotential in sich bergen kann. Darüber hinaus schauen die Marktteilnehmer auf das Gipfeltreffen der weltweit größten Volkswirtschaften USA und China, wo es nach Amtsantritt Donald Trumps die zukünftigen Handelsbeziehungen, aber auch der Umgang mit dem sich immer unberechenbarer gebärdenden Nordkorea zu erörtern gilt.Abschließend noch eine kurze charttechnische Bestandsaufnahme im Falle eines schwächer tendierenden heimischen Aktienmarktes. Zuletzt hatte der Dax durchaus Abwärts-Avancen gezeigt. Schauen wir vor diesem Hintergrund also die Unterseite an: Die erste signifikante charttechnische Anlaufstelle dürfte ggfs. die obere Begrenzung der ehemaligen Trading Zone bei 12.082/12.118 Punkten sein. Auch Kursrücksetzer bis zur steigenden gewichteten 50-Tage-Durchschnittslinie bei momentan 12.032 Zählern wären kein Beinbruch. Mit der psychologischen Marke bei 12.000 Punkten und der waagerechten Trendlinie bei rund 11.800 Zählern verfügt der DAX über weitere solide Support-Zonen.Zur Stunde präsentiert sich der Dax bei 12.219 Punkten kaum verändert. Der Euro verliert 0,1 Prozent auf derzeit 1,0659 US-Dollar. Gold notiert bei aktuell 1.252 US-Dollar pro Feinunze 0,2 Prozent schwächer.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen