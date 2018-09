Dax kann 12.000 Punkte doch nicht halten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax hat am Dienstag die Marke von 12 000 Punkten nicht gehalten. Die Aussicht auf einen schwachen Börsenstart in den USA belastet, Anleger bleiben doch eher vorsichtig, trotz eines guten ZEW Index.Der Dax startet freundlich leicht über 12.000 Punkten, fällt aber im Laufe des Vormittages deutlich unter 11.900 Punkte. Es deutet auch vieles auf einen schwachen Start an den US Börse hin. Charttechniker sehen den Dax in einer recht kritischen Situation.Gut läuft es derzeit in der deutschen Elektroindustrie: Der Umsatz hat deutlich zugelegt und auch der Auftragseingang verheißt gutes. Vor allem aus der Eurozone waren im vergangenen Monat neue Aufträge gekommen.Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Konjunkturindikator ist trotz der Währungskrisen in wichtigen Schwellenländern und enttäuschender Daten aus der deutschen Industrie überraschend stark gestiegen. Der Indexwert für die Konjunkturerwartungen habe im September um 3,1 Punkte auf minus 10,6 Punkte zugelegt. Auch die Einschätzung der konjunkturellen Lage hellte sich spürbar auf.Eine Kaufempfehlung gibt es von der HSBC für den Gabelstapler-Hersteller Kion und den Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer.Eine Abstufung dagegen zerpflückt Bayer: die BNP Paribas senkt von Outperform auf Neutral und streicht das Kursziel zusammen von 120 auf 90 Euro.Fresenius Aktien klettern an die Dax Spitze, weil eine Aufsichtsbehörde in den USA beim Generikahersteller Akorn Probleme bei der Datenintegrität festgestellt hat. Klartext: Unstimmigkeiten in der Bilanz. Diese Probleme hatte Fresenius schon erkannt und daraufhin die Übernahme von Akorn abgesagt.Der japanische Chiphersteller Renesas Electronics will für rund 6,7 Milliarden US-Dollar (5,8 Mrd Euro) den US-Konzern Integrated Device Technology (IDT) übernehmen.Renesas macht mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes mit der Autoindustrie.Viel Bewegung auch bei Infineon: Nach gutem Start drehen die Aktien dann deutlich ins MinusPassagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich wieder auf Streiks einrichten. Die Vereinigung Cockpit hat die rund 400 in Deutschland stationierten Kapitäne und Co-Piloten für diesen Mittwoch (morgen, 12. September) zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen.Es geht immer noch um die Gehälter und Arbeitsbedingungen.Auch die rund 1.000 Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland wollen streiken.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.