Dax hängt durch

Die überraschende Entlassung des FBI-Chefs durch den US-Präsidenten Donald Trump hat Anleger am Mittwoch in Unruhe versetzt. “Das ist zwar eher eine politische als eine Markt-Geschichte”, sagte James Hughes, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses GKFX. “Aber es erzeugt Unsicherheit, die als Wolke über allen Aktionen des Präsidenten schwebt.”Dax und EuroStoxx50 bewegten sich allerdings kaum und hielten sich in Reichweite ihrer jüngsten Hochs.Bei der Deutschen Bank sorgte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für Aufregung, dem zufolge Großaktionär Katar seinen Anteil aufstocken will . Insidern zufolge hat das Emirat allerdings bislang bei der Aufsichtsbehörde BaFin keinen Antrag gestellt, die Beteiligung an Deutschlands größtem Geldhaus auf mehr als zehn Prozent zu erhöhen.Bei Volkswagen rügte der Aktionärsberater Hermes EOS am Dienstag die aus seiner Sicht unzureichende Aufklärung des Abgas-Skandals und empfahl den VW-Aktionären gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie gegen das neue Vergütungssystem zu stimmen.Wegen des Vergütungssystems empfehlen Hermes und der US-Stimmrechtsberater ISS auch den SAP Aktionären, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern.Bei Linde sorgt das Vorgehen bei der geplanten 60 Milliarden schweren Fusion mit dem US-Rivalen Praxair für den Unmut der Berater.Daneben haben unter anderem HeidelbergCement, E.ON und Hochtief die Anleger zu Hauptversammlungen geladen.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im ersten Quartal entgegen der Markterwartung operativ weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen sinkt um drei Prozent auf 383 Millionen Euro.Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg auf 405 Millionen Euro gerechnet.Doch Preisrückgänge in den wichtigen Märkten Indonesien und Ghana sowie leicht höhere Energiekosen belasteten.Der Dax-Konzern bekräftigte seinen Ausblick auf das Gesamtjahr: “Wir blicken weiterhin verhalten zuversichtlich auf das Jahr 2017”, erklärte Vorstandschef Bernd Scheifele.Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Leoni. Ein verdoppelter Quartalsgewinn hievte die Titel des Kabel-Spezialisten auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 54,93 Euro. Die Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet, so ein Analyst.