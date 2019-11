Dax gibt leicht nach – doch noch Uneinigkeiten im Handelsstreit?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax zeigt nach der jüngsten Rallye ein paar Verschleißerscheinungen und startet am Freitag etwa 50 Punkte niedriger. Trotzdem: Der Markt steuert auf Gewinnwoche fünf in Folge zu. Die Einigung im Handelsstreit – vor Tagen noch beinahe euphorisch gefeiert – wird heute wieder mal in Frage gestellt.Angeblich stößt die angekündigte Übereinkunft auf großen Widerstand im Weißen Haus. Insofern zeigt sich wieder einmal, dass mündliche Zusagen oder Gerüchte in dieser Angelegenheit wenig belastbar sind.Der deutsche Außenhandel ist überraschend robust. Die Exporte erhöhten um 1,5 Prozent, Das ist deutlich mehr als von Analysten erwartete (0,3 %). Auch die Importe stiegen ähnliche. Analysten hatten mit Stagnation gerechnet.Der Handelsbilanzüberschuss stieg um 4,7 Milliarden auf 21,1 Milliarden Euro.Mehrheitlich im Minus haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Freitag tendiert. Händler verwiesen auf schwache Konjunkturdaten aus China: Hier ist der Zahl der verkauften Autos im Oktober erneut zurückgegangen. Damit sank der Absatz im weltweit größten Automarkt zum 16. Mal in den vergangenen 17 Monaten. Auch Chinas Außenhandel geht im Oktober erneut zurück.Japan dagegen profitiert vom anhaltenden Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China.Die Bilanzsaison trudelt aus: Neben der Allianz stehen lediglich einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe mit Zahlen im Fokus.Bei der Lufthansa streiken die Flugbegleiter auch am Freitag . Vor allem in Frankfurt und München fallen erneut hunderte Flüge aus.Das Kabinenpersonal will den Arbeitgeber in Gesprächen über höhere Spesen und Zulagen sowie weitere Verbesserungen zwingen. Die Gewerkschaft Ufo und Lufthansa vereinbarten für das Wochenende Sondierungsgespräche, um in eine Schlichtung zu kommen.Die Lufthansa Aktie hatte am Donnerstag einen Satz von gut 8% hingelegt und bekommt heute reichlich Lob seitens der Analysten. Nach kurzen Gewinnmitnahmen dreht die Lufthansa auch am Freitag in Plus.Der Versicherungskonzern Allianz erwirtschaftet einen stabilen operativen Gewinn und übertrifft damit die Erwartungen leicht. Auf Jahressicht ist die Allianz nun optimistischer und sieht ihn in der oberen Hälfte ihrer Zielspanne von 11 bis 12 Milliarden Euro. Analysten rechnen im Schnitt allerdings schon mit rund 11,9 Milliarden Euro. Ein Händler sprach von insgesamt durchwachsenen Zahlen, die Aktie liegt mit minus 2% am Ende der Dax Reihenfolge. Am Donnerstag hatte das Papier den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 erreicht.Die Aktien der Jost Werke taumeln zunächst nach einer Gewinnwarnung. Jost rechnet mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr. Das Marktumfeld verschlechtert sich für Nutzfahrzeuge in allen Regionen, so formuliert es der neue Konzernchef Joachim Dürr.Analysten bleiben allerdings Positiv, so dreht auch die Jost Aktie nach schwachem Start ins Plus. Anleger verbuchen die Gewinnwarnung unter“ Reinemachen“ durch das neue Management.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.