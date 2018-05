Dax freundlich über 13.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenUSA und China nähern sich im Handelskonflikt an. China will künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben. Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel verleiht dem Dax nach dem verlängerten Wochenende Rückenwind.Gelöst ist der Konflikt damit aber ebenso wenig, wie die Handelsspannungen zwischen Europa und den USA. Zudem blicken die Anleger nach Italien und die Pläne der neuen Regierung. Sie will vom Sparkurs abrücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchsetzen.Allmählich wird die Luft für den Dax allerdings dünner, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, kein Wunder nach der Kletterpartie von 1.400 Punkten. Doch auch wenn die Berichtsaison ausläuft und Impulse ausbleiben, sollte es nicht zu größeren Verwerfungen kommen. Sorge bereiten allerdings der hohe Ölpreis und das gestiegene US Zinsniveau.Insgesamt liefern die makroökonomischen Rahmenbedingungen aber nach wie vor ein mittelfristig konstruktives Umfeld für die Aktienmärkte. An vielen Investoren scheint die unerwartete Erholung der Börsen außerdem zumindest zum Teil vorübergegangen zu sein. Diese Marktteilnehmer werden mögliche Korrekturen zum Einstieg nutzenDer mögliche Einstieg von Paul Singer bei Thyssenkrupp treibt die Aktien des Industriekonzerns. In der Spitze legten sie über sieben Prozent zu.Angeblich kauft sich Singers Hedgefonds Elliott kauft eine Minderheitsbeteiligung zusammen. Ein Ziel sei es, den Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger zu ersetzen.Thyssenkrupp befindet sich in solch einem Umbruch und will das Stahlgeschäft mit den europäischen Aktivitäten von Tata Steel zusammenführen. Vor allem Großaktionär Cevian ist das Umbautempo zu langsam. Der Investor forderte bereits wiederholt eine Zerschlagung – was Hiesinger jedoch (noch) ablehnt.Trotz steigender Ölpreise werden Flüge nach Erwartungen von Ryanair nicht teurer. Der Wettbewerb um günstige Preise lässt den durchschnittlichen Ticketpreis um drei Prozent sinken auf 39,40 Euro. "Gute Nachrichten für unsere Gäste, schlechte für die Wettbewerber", kommentierte Ryanair. Die Zahl der Fluggäste legte um neun Prozent zu auf rund 130 Millionen – und das obwohl die Iren im Herbst 20 000 Flüge gestrichen hatten. Der Gewinn kletterte um 10 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Allerdings ist der Ausblick verhalten. Ryanair rechnet mit deutlich höheren TreibstoffkostenDialog Semiconductor bleibt beim Blick auf das Geschäft mit Hauptkunde Apple optimistisch. Dialog wurde mit weiteren Designs für Chips beauftragt, die 2019 ausgeliefert werden. In welchem Umfang Apple dabei auch eigene Chips einsetzen werde, sei ihm nicht bekannt. Zuletzt gab es immer wieder Befürchtungen, dass Apple eigene Chips als Alternative zu Dialogs Energiemanagementchips entwickelt. Apple steht für rund zwei Drittel des Dialog-Jahresumsatzes von 1,2 Milliarden US-Dollar.