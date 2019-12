Dax freundlich – Anleger vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Markt bleibt im Pendelmodus. Nach dem Verlust vom Donnerstag erholen sich die Kurse am Freitag. Auch die Handelsgespräche zwischen USA und China verlaufen im Pendelmodus. Derzeit bewegen sie sich „in die richtige Richtung“Zuversicht mag angebracht sein – Euphorie nicht: Am 15. Dezember schon könnten neue Strafzölle in Kraft treten.Auch an den Weltbörsen USA und Asien sind Anleger zurückhaltend. Die Kurse kommen nur schrittweise voran.Wichtige Termine sind heute der US-Arbeitsmarktbericht und das US-Verbrauchervertrauen.Außerdem stimmen sich die OPEC-Länder über geringere Ölproduktion ab, um den Ölpreis zu stützen. Am Morgen bewegen sich die Ölpreise Brent und WTI kaum.In den Blick dürfte zudem der Lichtspezialist Osram rücken, denn die Offerte der österreichischen Konkurrentin AMS endete in der Nacht. Gespannt warten Anleger, wie hoch die Annahmequote ausgefallen ist.Die Flaute im Solarmarkt verhagelt dem Spezialchemiekonzern Wacker Chemie die Bilanz. Wacker Chemie musste rund 750 Millionen Euro auf den Wert einer Anlage für Polysilizium abschreiben. Das drückt Wacker tief in die roten Zahlen. Vorrausichtlich etwa in Höhe der Abschreibung. Bisher hatte das Unternehmen mit einem leicht positiven Jahresergebnis gerechnet.Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec gab endgültige Jahreszahlen bekannt. Die Geschäfte in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie liefen rund, besonders gut etwa lief das Geschäft mit Lasersystemen zur Korrektur der Sehschärfe. Wie bereits bekannt, steigerte Carl Zeiss Meditec den Umsatz um knapp 14 Prozent und das operative Ergebnis um rund ein Drittel. Anleger nehmen heute zunächst Gewinne mit. Ende November hatte die Aktie bei 112,70 Euro ein Rekordhoch erreicht.Barclays nehmen MTU mit "Overweight" und einem Kursziel von 281 Euro in die Bewertung auf, obwohl die Aktie auf Rekordniveau notiert. Barclays sehen Aufwärtspotenzial angesichts alternder Flugzeugflotten und der Ausrichtung des Triebwerksbauers auf das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Auch Mainfirst äußern sich positiv für die Luftfahrbranche und heben Lufthansa von Neutral auf Outperform und sehen das Kursziel bei 19 Euro.Das saudische Ölunternehmen Aramco hat den Ausgabepreis seiner Aktien festgelegt und steht womöglich vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Die Aktien kommen zu 32 Riyal auf den Markt, etwa 8,50 US-Dollar. Damit ist Aramco mit 1,7 Billionen Dollar bewertet. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte ursprünglich zwei Billionen Dollar anvisiert. Weil lediglich 1,5 % seiner Aktien zum Kauf angeboten werden, pumpt der Börsengang etwa 25,6 Milliarden Dollar in die Kasse. Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter Alibaba hatte 25 Milliarden eingenommen. Der Börsengang findet möglicherweise noch im Dezember statt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.