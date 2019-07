Dax fester – Mini Inflation setzt Notenbanken unter Zugzwang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax ist nach zwei verlustreichen Tagen wieder etwas fester unterwegs. Anleger setzten auf Zinssenkungen der großen Notenbanken.In Japan gerät die Notenbank wegen der schwachen Preisentwicklung zunehmend unter Druck. Da die Inflationsrate im Juni auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen ist, setzen einige Investoren bereits auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Die Kurse japanischer Aktien zogen deutlich an.Auch die Herstellerpreise in Deutschland sind im Juni so wenig gestiegen wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Herstellerpreise sind eine Vorstufe zu den Verbraucherpreisen, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.Microsoft blieb im abgelaufenen Geschäftsquartal dank seiner Cloud-Dienste auf Erfolgskurs. Der Konzern hat Apple und Amazon mittlerweile als wertvollste Aktiengesellschaft überholt und ist aktuell das einzige Unternehmen mit einem BörsenwertDie Software AG hat in ihrer größten Sparte erneut enttäuscht und muss die Jahresziele kräftig senken. Das Geschäft mit Integrationssoftware schnitt im zweiten Quartal unerwartet schwach ab. Auf Jahressicht wird in der DBP Digitalsparte kein Wachstum herausspringen, sondern womöglich ein spürbarer Rückgang. Die Aktie sackt um mehr als 12 Prozent ab. Aktionäre des Softwareherstellers haben in letzter Zeit ohnehin nicht viel Freude an dem Papier, über die vergangenen zwölf Monate gesehen verlor der Kurs fast 30 Prozent.Nach ihrem Rücksetzer am Vortag haben Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard wieder Boden gutgemacht. Wirecard wird künftig in den deutschen Filialen der Aldi-Gruppe einen Teil der Kartenzahlungen zu übernehmen. Aldi wird demnach alle Zahlungen mit Kreditkarten sowie mit internationalen Debit-Karten über Wirecard abrechnen. Wie groß das Geschäft ist, ist nicht bekannt.Bayer kann im Glyphosat Prozess mit einer Senkung der Strafe rechnen. Ein Gericht in Oakland sagt, dass die insgesamt rund 2 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro), die eine Geschworenen-Jury einem Rentnerpaar zugesprochen hatte, über den verfassungsrechtlich angemessenen Rahmen hinausgehe.

Der Anteil des Strafschadenersatzes soll auf maximal das Vierfache des eigentlichen Schadenersatzes von 50 Millionen Dollar reduziert werden. Das wären dann maximal 250 Millionen Dollar. Die Entscheidung soll zeitnah fallen.

Finanztrends Video zu DAX



