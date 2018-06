Dax – es wird ungemütlich

“Kurzfristig geht fast ein Drittel der Befragten von fallenden Kursen bei europäischen Aktien aus.”- so ergab es eine Studie der Citi. Ebenso haben wir ungemütliche Zeiten beim Dax genau im Blick und empfehlen weiterhin Absicherung zu berücksichtigen, bevor es in stürmischen Zeiten zu spät ist. Greifen Sie daher entweder zu den klassischen Put-Optionsscheinen wieundoder offensiver und mit Hebel zum Turbo-BearMit dem Turbo-Bullhaben Anleger auch das richtige Handwerkszeug für steigende Kurse parat.

Der Optimismus bei Öl, kehrt im Gegenteil dazu wieder zurück, sodass ein Großteil kurz- und langfristig mit steigendem Ölkursen rechnet. Wir blicken auf die ausführliche Einschätzung der Citi-Experten:

In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers setzt sich der Pessimismus gegenüber dem Aktienkurs weiter fort: Fast ein Drittel der Befragten (31 %) rechnet in den nächsten drei Monaten mit fallenden Preisen im europäischen Aktienmarkt (Q1 2018: 25 %). Nur noch ein Fünftel (21%) glaubt an steigende Notierungen – Ende 2017 waren es noch doppelt so viele (Q4 2017: 46%). Fast die Hälfte (48 %) der Befragten rechnet mit einem Seitwärtstrend der Kurse (Q1 2018: 49 %). Für die nächsten zwölf Monate lässt sich allerdings eine positive Tendenz erkennen: Fast die Hälfte (48 %) der Befragten erwartet steigende Aktienkurse (Q1 2018: 50 %).

Die Entwicklung des Ölkurses wird deutlich positiver gesehen: 45 % der Beteiligten rechnen mit steigenden Kursen für die nächsten drei Monate – im Vorquartal (Q1 2018) waren es dagegen nur 32 %. Nur 35 % gehen von stagnierenden Ölpreisen aus (Q1 2018: 46 %); 20 % rechnen mit sinkenden Kursen (Q1 2018: 22 %). Auch hinsichtlich der nächsten zwölf Monate fällt die Einschätzung positiv aus: Hier gehen 43% der Befragten von steigenden Notierungen aus (Q1 2018: 36 %). Weiterhin rechnen lediglich 15 % mit sinkenden Kursen (Q1 2018: 15 %).

Das Gesamt-Sentiment, das die Einschätzungen zu Aktien, Zinssatz, Öl sowie Gold aggregiert und Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen kann, liegt im zweiten Quartal bei +22 Punkten. Der Wert deckt sich demnach mit dem Wert des Vorquartals.

Quelle: Citi, eigene Recherche