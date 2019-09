Dax erst am Nachmittag in Schwung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Woche der EZB

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach vier Handelstagen mit Gewinnen gehen dem Dax die Impulse aus. Anleger warten auf Signale der Notenbanken. Auch die Vorgaben leiden an Kurzatmigkeit. Dem Dow Jones ging auf dem Weg zu seinem im Juli markierten Rekordhoch die Puste aus. In China zeigten sich die wichtigsten Indizes im späten Handel etwas schwächer, nachdem die Erzeugerpreise gesunken waren.Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) übermorgen (Donnerstag) wird heftig diskutiert: Präsident Mario Draghi hatte zuletzt die Erwartung geschürt, dass es neue geldpolitische Lockerungen geben könnte. Im Fokus dabei Strafzinsen und neue Anleihekäufe.In den USA entscheidet die Fed dann in der nächsten Woche über ihre Geldpolitik. Börsianer rechnen auch in den USA mit weiteren Zinssenkungen. Erst Ende Juli hatte die US-Notenbank ihren Leitzins erstmals seit gut zehn Jahren verringert.Boris Johnson ist erneut mit seinem Antrag gescheitert, das Parlament neu wählen zu lassen. Außerdem ist jetzt tatsächlich das No-No Deal Brext Gesetz in Kraft: Gibt es bis zum 19 Oktober kein Austrittsabkommen, muss Johnson Brüssel um drei Monate Aufschub bitten.Die Deutsche Bank rechnet wegen niedrigen Zinsen und der abflauenden Konjunktur mit Gegenwind für das angepeilte Ertragswachstum. Finanzvorstand James von Moltke stellte die Märkte auf weniger Gewinn ein. Auf einer Investorenkonferenz in New York bis zum Jahr 2022 nannte er einen Ertrag zwischen 24 und 25 Milliarden Euro. Damit ist die Deutsche Bank noch etwas vorsichtiger als noch im Juli geworden („rund 25 Milliarden“)Die französische Societe Generale bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Symrise und hob ihr Kursziel an von 94 auf 100 Euro. Die Wachstumsstory des Aromen- und Duftstoffherstellers sei überzeugend, so die Begründung. Schnelle Anpassung an schnellwachsende Märkte und geschicktes Investieren zahlen sich aus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.