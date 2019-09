Dax erholt sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem schwachen Wochenauftakt macht der Dax am Dienstag wieder etwas Boden gut. Anleger reagieren positiv aus scheinbare Annäherungen im Handelsstreit. Die Lage der Wirtschaft in Deutschland allerdings ist schlecht.Annäherung im Handelsstreit bedeutet in diesem Fall, dass die USA signalisieren, die Handelsgespräche mit China fortzuführen. Lassen wir doch die Kirche im Dorf: Ein starkes Signal in Richtung Lösung des Konflikts sieht anders aus. So werden die Märkte wohl noch eine Zeit im Hin- und Her dieses Geplänkels von guten und weniger guten Signalen aus dieser Ecke gefangen bleiben.Sehr unschön ist die Lage der Wirtschaft in Deutschland. Mit den schwachen Zahlen des Vortages wird deutlich, wie tief wir bereits in der Rezession stecken. Die Einkaufsmanager lassen einen Abwärtstrend unzweifelhaft erkennen.Der ifo Geschäftsklimaindex ist ebenfalls schlecht. Zwar nicht in „Summe“ aber die Erwartungshaltung in den Unternehmen ist bedenklich schwach. Lediglich die bessere Beurteilung der Lage „rettet“ den Gesamtindex.Willkommen im Gruselkabinett, kommentiert es Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.Die Preise für Öl fallen wieder leicht, nachdem Saudi-Arabien offensichtlich schneller mit der Reparatur der zerstörten Raffinerie vorankommt als geplant.Darüber hinaus sorgen Analystenkommentare für Bewegung. Klöckner & Co legen 2,5% zu nach einer Kaufempfehlung von Jefferies, Begründung: Die Bewertung sei sehr niedrig.Siltronic bekommt eine Kauf Empfehlung von HSBC und klettert 2,2%.Nordex liefert für den Windpark "Söke" in der Türkei 23 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 110 MW. Die Aktie legt 2% zu.Derzeit ist viel Bewegung im der Aktie: Im Vorfeld des „Klimagipfels“ der Bundesregierung war die Aktie deutlich gestiegen, in der Hoffnung, Deutschland würde die Kapazität zu Land knapp verdoppeln. Am Vortag hatten Nordex aber schon wieder knapp 9% verloren.Die Gedanken sind frei – das war einmal. Facebook hat ein Start-up gekauft, das Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Die Firma Ctrl-Labs verwendet dafür ein Armband, das Nervenimpulse erkennt und in Befehle für den Computer umwandeln kann.Facebook zahlt zwischeneiner halben du einer Milliarde Dollar. Schon 2017 hat Facebook darüber philosophiert, Texte einfach mittels Gedanken schreiben zu lassen.Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland senkt die Jahresprognose für den Umsatz. Statt Wachstum von bis zu 5% jetzt ein Rückgang von bis zu 3%. Und das gerade mal sechs Wochen nach den Quartalszahlen. Das kommt nicht gut an und zieht auch die Aktien der Konkurrenz in den Keller.VW Aktien verlieren über 2%. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat angeklagt. Der Vorwurf lautet: Marktmanipulation angeklagt.Konkren werfen die Ankläger vor, Vorstand, Finanzvorstand und Aufsichtsrat haben Anleger im Jahr 2015 "vorsätzlich zu spät" über die Risiken der Dieselaffäre informiert.Namentlich angeklagt sind Herbert Diess, derzeitig CEO und seinerzeit Finanzvorstand, Martin Winterkord, seinerzeit CEO und Hand Dieter Potsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats.Das teilten die Strafverfolger am Dienstag in Braunschweig mit.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.