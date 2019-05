Dax entspannt nach Feiertag

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDem Dax fehlt am Donnerstag trotz einer Feiertagspause zunächst die Kraft für weitere Kursgewinne. Die Übersee-Börsen entwickeln sich uneinheitlich - damit fehlt dem deutschen Leitindex der Rückenwind.An der Wall Street, wo am Mittwoch gehandelt worden war, hatten die Aktienkurse nach Aussagen der US-Notenbank zur Inflation ins Minus gedreht. Dagegen ging es in Hong Kong zuletzt etwas bergauf. Am japanischen Aktienmarkt fand wegen der sogenannten Goldenen Woche weiterhin kein Handel statt.Der Dax pendelt heute in einer relativ breiten Range zwischen 12.300 und 12.400 Punkten um seinen Schlusskurs vom Dienstag.Nach Turbulenzen in 2018 ist der Gesundheitskonzern Fresenius mit überraschend starkem Wachstum in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das war etwas mehr, als Analysten erwartet hatten. Fresenius hatte zu kämpfen vor allem mit Problemen im deutschen Krankenhausgeschäft und im Dialysebereich. Dort stabilisierte sich die Lage. Für das Gesamtjahr hält Fresenius an den Prognosen festVolkswagen ist zum Jahresauftakt von schwächeren Verkäufen belastet worden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging im ersten Quartal zurück von 4,2 auf 3,9 Milliarden Euro. VW stellt eine Milliarde Euro für Rechtsrisiken zurück. Welche Rechtsrisiken das sind, sagte VW nicht. VW verkauft zwar mehr teurere Autos – insgesamt geht der Absatz der Fahrzeuge aber zurück. Außerdem steigen die Kosten. Daher stellt VW die Jahresprognose unter Vorbehalt, dass Sondereinflüsse ausgeklammert werden.Der Öl- und Gasmulti Shell hat im ersten Quartal trotz niedrigerer Ölpreise mehr verdient als erwartet. Unter dem Strich blieb in den ersten drei Monaten ein Gewinn von 5,3 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr als erwartet.Die Schwäche im Ölgeschäft konnte teilweise durch höhere Preise für Flüssigerdgas (LNG) und ausgeglichen werden.Die Dividende bleibt unverändert bei 47 Cent. Außerdem kauft Shell eigene Aktien zurück.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.