Dax dreht nach festem Start ins Minus

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenBrexit und Handelskonflikt werden gelöst – mit dieser Überzeugung starten Anleger in den Monat Oktober und damit ins letzte Quartal 2019. Die Vorgaben aus USA und Asien sind freundlich – Tech Titel waren nach einer Pause wieder gefragt.Allerdings teilen die Unternehmen den Optimismus der Anleger nicht.Die Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie der Eurozone zeigen scharf nach unten:Vor allem in Deutschland laufen die Geschäfte schlecht. Der PMI sinkt deutlich auf 41,7 Punkte und ist weit entfernt vom Bereich, der Wachstum anzeigt. – der Abschwung hat sich verschärft.Der Dax gibt daraufhin seine Gewinne wieder ab und dreht ins Minus.China legt eine längere Pause ein. Dort ruht der Handel bis zum Ende der Woche: Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte feiert die Volksrepublik ihren 70. Gründungstag.Die Post hat ihre neue Konzernstrategie 2025 vorgestellt und will den Gewinn bis zum Jahr 2022 weiter steigern. Die Post rechnet dann mit einem operativen Ergebnis von mindestens 5,3 Milliarden Euro. Die Post setzt dabei auf Onlinehandel und Digitalisierung.Analysten sind nicht zufrieden. Die Ziele für den operativen Gewinn liegen leicht unter den Erwartungen.Heute um Mitternacht läuft die Übernahmefrist für Osram durch AMS ab. AMS bieten 41 Euro und somit deutlich mehr als Bain und Carlyle mit 35 Euro. Allerdings ist unklar, ob tatsächlich die angestrebten 62,5 Prozent der Aktien angedient werden. Anderenfalls wäre die Übernahme gescheitert. Bain will in diesem Fall mit einem neuen Partner ein noch höheres Angebot vorlegen.Aktien Immobilienunternehmens Patrizia liegen nach einer Kaufempfehlung des Bankhaus Lampe noch leicht im Plus.Wirecard bleiben vor dem Kapitalmarkttag auf der Conviction Buy List von Goldman Sachs, Kursziel 230 Euro. Auch Wirecard legen leicht zu.Nach harter Kritik am Geschäftsmodell und Vorwürfen einer sehr phantasievollen Bilanzierung hat der US Büroraumanbieter WeWork den Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben. WeWork bietet mehr Luftschlösser als Büroräume, so die Kritik im Kern.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.