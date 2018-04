Dax – da braut sich was zusammen ..?!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Konkurrenz belebt das Geschäft…nicht immer. Die Rendite der 10-Jährigen US Bonds ist über die wichtige Grenze von 3 Prozent geklettert. Da war für viele Anleger die Schmerzgrenze erreicht: Anleihen werden wieder attraktivAndreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Kursrutsch an der NYSE zieht heute auch den Dax nach unten. Der Dow hat am Abend knapp zwei Prozent verloren. Im Tagestief sogar noch mehr. Gut 100 Punkte geht es zu Handelsbeginn schon abwärts. Später nähert sich der Dax sogar den 12.300 Punkten.Leichte Entspannung zeichnet sich ab am Ölmarkt. Brent Öl hat die 75 Dollar verlassen und tendiert zwei Dollar günstiger.Osram kürzte seine Jahresziele für das laufende Geschäftsjahr. Das erste Halbjahr ist schwächer als erwartet verlaufen und auch der schwache US-Dollar belastet. Damit schätzt das Management die Entwicklung auch deutlich schlechter ein als von Analysten erwartet. Die Aktien verlieren über zehn Prozent und rutschen sogar unter 50 Euro.Geschäftszahlen gab es auch vom Industriegasekonzern Linde , der kurz vor der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair steht. Der starke Euro drückte zu Jahresbeginn zwar auf den Umsatz, operativ legte das Ergebnis aber zu. Die Aktie klettert nach einem kurzen Rücksetzer dann doch sportliche vier Prozent und ist an diesem schwachen Tag mit deutlichem Abstand Spitzenreiter im Dax.Der Mobilfunker Telefonica Deutschland hat im ersten Quartal den Gegenwind durch die abgeschafften EU-Roaminggebühren zu spüren bekommen. Beim operativen Ergebnis profitierte Telefonica davon, dass zum Jahresbeginn nicht so viel Geld in Marketing und Rabatte gesteckt wurde. Die Aktien fallen um über drei Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.