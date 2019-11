Dax bleibt eine zähe Angelegenheit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDas ewige Hin und Her des Handelsstreites scheinen die Anleger am letzten Handelstag der Woche leicht auszublenden. Der Dax startet mit einem kleinen Plus. Doch aller Voraussicht nach wird die laufende Woche die erste Woche mit Verlust, nach einer Serie von sechs Gewinnwochen.Heute hat Christine Lagarde ihren ersten offiziellen Auftritt als EZB Chefin mit einer Rede in Frankfurt. Sie fordert die Politiker in Europa auf, sich besser abzustimmen und die Geldpolitik der EZB besser zu unterstützen. Auf die Aussage, dass die Geldpolitik locker bleibt, hatte der Markt kurz aber heftig positiv reagiert.Die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone zeigen ein uneinheitliches Bild: Die Dienste bleiben unter der Prognose – aber mit 51,5 gerade noch über 50.Die Industrie bleibt mit 46,6 unter der 50er Schwelle – allerdings wie erwartet.Das deutsche BIP legt im dritten Quartal um 0.1% zu. Licht und Schatten, so beschreibt VP Bank Chefvolkswirt Thomas Gitzel die Details. Der private Konsum zeigte im dritten Quartal ein in Anbetracht der Umstände beachtliches Plus von 0.4% gegenüber dem Vorquartal. Das dürfte beim Einzelhandel Hoffnungen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft wecken. Auch die Konsumausgaben der öffentlichen Hand legen derweil um satte 0.8% zu.Allerdings gehen die Investitionen deutlich zurück um 2.6%.Die neue Bayer Tochter Monsanto muss eine Geldstrafe von 10,2 Millionen Dollar zahlen. Monsanto hat auf der Hawaiiinsel Maui auf einer Anlage eine verbotene Chemikalie eingesetzt. Ein Händler meinte lapidar: Mit solchen Dingen müsse Bayer nach der katastrophalen Übernahme umgehen lernen. Die Bayer Aktie hinkt mit einem leichten Abschlag von 0,2% dem Markt hinterher.Henkel bietet angeblich für die Kosmetikgeschäfte des US-Konzerns Coty. Unter anderem geht es um die deutsche Haarpflegemarke Wella, außerdem Clairol und die OPI Nagellacke. Das Geschäft wird mit etwa sieben Milliarden Dollar bewertet. Neben Henkel bieten vermutlich auch Colgate-Palmolive und bekannte Beteiligungsgesellschaften wie u.a. Blacksone oder KKR. Henkel liegen mit 0,1% leicht im Minus.Der Gründer des kriselnden Gendiagnostik- und Biotechkonzerns Qiagen Detlev Riesner hofft, dass sich sein Unternehmen gegen eine Übernahme stemmen kann. Er warnte gleichzeitig potenzielle Investoren vor einer Schließung der Zentrale in Hilden.Gerüchteweise interessiert sich der US-Technologiekonzern Thermo Fisher für Qiagen. Möglicherweise auch Roche, Danaher oder Siemens HealthineersDas kommt gut an: mit einem kräftigen Plus von 2,3,5% auf fast 38 Euro nähert sich die Aktie wieder ihrem Hoch vom Wochenanfang bei 38,60 Euro. Die DZ Bank sieht der fairen Wert bei 45 Euro und rät weiter zum Kauf.Tesla will in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen: Die Pickup Trucks. Elon Musk hat einen futuristisch aussehenden Elektro-Pickup vorgestellt, den "Cybertruck" mit einer ungewöhnlichen dreieckigen Form. Der Preis liegt bei 40.000 Dollar und ist eine Kampfansage an die etablierten US Autobauer Ford, General Motors und Fiat Chrysler. Allerdings: Von der Vorstellung eines neuen Modells bis zum Produktionsstart vergehen üblicherweise mehrere Jahre.Um zu zeigen, wie stabil der Cybertruck ist, schlug Tesla Chefdesigner Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür ein, ohne eine sichtbare Delle zu hinterlassen. Die Demonstration der Festigkeit der Fenster ging allerdings schief: Das Glas zeigte Risse als von Holzhausen eine Metallkugel dagegen warf.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.