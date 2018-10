Dax bleibt angeschlagen – schwache Konjunkturdaten aus China

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie zaghafte Stabilisierung ist durch den Schwächeanfall der vergangenen beiden Tage wieder dahin. Auch heute tut sich der Dax schwer, viele Anleger stellen zum Wochenende Positionen glatt. Sorgen um China belasten.Anleger verarbeiten zunächst enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA ist Chinas Wachstum nämlich unerwartet stark zurückgegangen. Konkret: Die zweitgrößte Volkswirtschaft wächst so langsam wie seit Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise nicht mehr.Schwache Signale kommen von der Wall Street. Nach dem Notenbankprotokoll vom Mittwoch (Fed Minutes) geht wieder die Zinsangst um.Vage Hoffnung keimt auf bei den festgefahrenen Brexit Verhandlungen. Kommissionspräsident Juncker sagte nach Abschluss eines zweitägigen EU-Gipfels, eine geordnete Scheidung sei möglich.Der Dax dreht nach einem unmotivierten Start dann deutlich ins Minus und rutscht zeitweise unter 11.500 Punkte.Die Software AG hat im dritten Quartal Boden gutgemacht. Der Umsatz klettert um 6 Prozent auf 208,8 Millionen Euro. Vor allem die Angebote zur Vernetzung von Maschinen sind gut gelaufen. Dabei bremste der stärkere Euro das Wachstum sogar noch etwas.Sowohl bei Integrationssoftware als auch im Datenbankgeschäft schnitt Software AG besser ab als von Analysten erwartet. Das Ergebnis (EBITDA) blieb mit 63,8 Millionen Euro stabil, übertraf aber ebenfalls die Schätzungen. Unter dem Strich steigert der zweitgrößte deutsche Softwarehersteller den Gewinn um 13 Prozent auf 38,1 Millionen Euro.Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland rechnet dank brummender Geschäfte mit spürbar mehr Wachstum im laufenden Jahr. Nach vorläufigen Zahlen schraubt SAF die Erwartung für das Umsatzwachstum hoch. Jetzt sollen es 9 bis 10 Prozent sein, vorher standen lediglich 5 bis 7 Prozent im Plan.Allerdings belasten in den USA höhere Stahlpreise das Ergebnis.Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn im dritten Quartal auf 15,3 Millionen Euro.Die endgültigen Zahlen legt das Unternehmen am 8. November vor.