Dax bleibt angeschlagen – Euro-Stärke belastet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach seinen Kursverlusten der Vorwoche bleibt der Dax auch zum Start in die neue Woche unter Druck und rutscht unter 12.200 Punkte. Die anhaltende Euro Stärke laste weiter auf ihm. Die Gemeinschaftswährung stieg zum Wochenauftakt auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 1,1684 Dollar.Bei den Einzelwerten verlieren die Autobauer nach einem Bericht über jahrelange Kartellvergehen deutlich.Die EU-Kommission und das Bundeskartellamt gehen einem Kartellverdacht bei den deutschen Autobauern nach. “Der Spiegel” schreibt, dass sich VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes-Benz seit den 90er-Jahren in geheimen Zirkeln über die Technik ihrer Fahrzeuge, über Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen haben.Experten zufolge drohen den Firmen neue Strafen in Milliarden-Höhe – vom Imageschaden ganz zu schweigen.Der VW-Betriebsrat setzt eine Sondersitzung des Aufsichtsrats für Donnerstag durch.Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Müller, rechnet mit zehntausenden Verfahren, in denen Autokäufer Schadenersatz für überteuerte Fahrzeuge verlangen werden.Die Deutsche Bank und die US-Großbank JP Morgan Chase haben sich Gerichtsunterlagen zufolge zu Millionenzahlungen bereit erklärt, um Privatklagen wegen der Manipulation der Interbanken-Zinssätze Libor und Tibor beizulegen. Demnach wollen die Deutsche Bank 77 Millionen Dollar und JPMorgan Chase 71 Millionen zur Beilegung der Klagen zahlen. Die vorläufige Einigung muss noch von einem Richter gebilligt werden.Bayer und Morphosys haben bei der Entwicklung eines neuen Medikaments einen Rückschlag erlitten. Eine Phase-II-Studie mit dem Wirkstoff Anetumab Ravtansine habe den primären Endpunkt bei fortgeschrittenem Brustfellkrebs nicht erreicht, teilte Bayer mit. Der Wirkstoff enthält einen therapeutischen Antikörper der unter Verwendung von MorphoSys’ HuCAL-Technologie erzeugt wurde.Fliegen wird billiger – zumindest bei Ryanair. Denn beflügelt von einem Gewinnsprung im Frühjahr will Ryanair die Konkurrenz mit noch niedrigeren Ticketpreisen unter Druck setzen. Ryanair hat angekündigt, die Flugpreise im Spätsommer um bis zu neun Prozent zu senken. Damit könnten einige Rivalen auf der Kurzstrecke in Turbulenzen geraten, prognostizierte Finanzvorstand Neil Sorohan.