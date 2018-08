Dax bekommt Rückenwind von US Rekordbörsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAnleger honorieren das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Mexiko. Die Börsen setzten darauf, dass sich der US Zollstreit mit Ländern wie Kanada, China oder der Europäischen Union beruhigt. Nasdaq und S&P 500 erneut auf Rekordhoch.Der Dax hatte am Montag um mehr als 1 Prozent zugelegt und startet leicht positiv in den Handelstag. Vor allem Autobauer profitieren von der Entspannung im Zollstreit, nachdem die Drohungen hoher US-Einfuhrzölle sie zuletzt besonders belastet hatten.Auf Unternehmensseite zeichnet sich sonst ein nachrichtenarmer Tag ab. Für Bewegung sorgen dann eben Analysten:Eon und RWE sind einen Blick wert. Jefferies stufte die Eon-Titel ab wegen neuer regulatorischer Risiken und dem anhaltenden Druck im Privatkundengeschäft von “Buy” auf “Hold”. Auch das Kursziel wurde gesenkt von 11,00 auf 10,20 Euro.Besser dagegen die Einschätzung für die RWE:Hier sieht Jeffries bessere Wachstumsaussichten für die Erneuerbaren Energien und spricht eine Kaufempfehlung aus. Das Kursziel wird deutlich angehoben von 21,90 Euro auf 29,00 Euro.Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) klettern leicht: HSBC empfehlen FMC zum Kauf und sehen das Kursziel jetzt bei 107 Euro (zuvor 89)Toyota entwickelt gemeinsam dem US-Fahrdienstvermittler Uber ein Roboterauto. Der japanische Autobauer will 500 Millionen US-Dollar in Uber investieren. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in anderen Bereichen zusammen.Mit dem Einstieg bei Uber suchen die Japaner den Anschluss an die Konkurrenz.Derzeit liegen im Rennen um die neue Technologie noch der US-Autokonzern General Motors und die Alphabet -Tochter Waymo vorn.Der Batteriehersteller Varta wächst kräftig. Im ersten Halbjahr steigert das Unternehmen Umsatz und Ergebnis zweistellig. Auch für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr rechnet Konzernchef Herbert Schein mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung.Varta war im Oktober 2017 nach langjähriger Pause zurück an die Börse gekehrt. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 17,50 Euro hat das Papier inzwischen mehr als 40 Prozent gewonnen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.