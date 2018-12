Dax auf festem Terrain – Italien und Federal Reserve im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am späten Vormittag kann sich der deutsche Leitindex bis auf weiteres in der Gewinnzone etablieren. Bei derzeit 10.792 Punkten notiert der Dax 0,5 Prozent fester. Dabei stützen vor allem noch unbestätigte Meldungen, dass die EU und Italien eine Einigung im Budgetstreit um den italienischen Staatshaushalt erzielen konnten. So soll Brüssel für 2019 ein Defizit von 2,04 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gebilligt haben. Damit wäre einer der zuletzt prägenden Belastungsfaktoren vom Tisch. In der Folge haussieren Kurz- und Langläufer am italienischen Bond-Markt. Auch der italienische Aktienmarkt atmet erleichtert auf. Der Leitindex FTSE MIB kann zur Stunde 1,5 Prozent zulegen.

Zur Wochenmitte richtet sich der Blick aber insbesondere auf die andere Seite des Atlantiks, wenn am Abend (20:00 Uhr) die US-Notenbank ihren Leitzinsentscheid verkündet. Der Marktkonsens geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Vor diesem Hintergrund gilt die Maßnahme als bereits eingepreist. Es wäre die vierten Erhöhung im laufenden Kalenderjahr und damit die neunte seit der eingeleiteten Zinswende Ende 2015. Jedoch gibt es auch vereinzelte Marktstimmen, die darauf spekulieren, dass das Federal Reserve im Dezember auf einen weiteren Dreh an der Zinsschraube verzichten könnte. Wir schätzen dieses Szenario aber als wenig wahrscheinlich ein.



Vielmehr interessieren sich Anleger für die künftige geldpolitische Marschroute in den USA. Die amerikanische Notenbank hatte bis dato Erwartungen in Richtung mindestens dreier möglicher Zinsanstiege für 2019 genährt. Zuletzt sprach Fed-Chef Jerome Powell aber in Bezug auf den aktuellen Leitzins von einem Niveau, das sich bereits nahe der wachstumsneutralen Zone befindet. Investoren hoffen nun darauf, dass die Zahl der Zinserhöhungen im neuen Jahr deutlich reduziert, die monetäre Straffung innerhalb der nächsten Monate womöglich sogar ihr Ende finden wird. In diesem Kontext birgt am heutigen Abend (20:30 Uhr) insbesondere die Pressekonferenz von Powell beträchtliches Impuls- respektive Bewegungspotential für die Kapitalmärkte.