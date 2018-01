Dax arbeitet sich vorwärts – Euro bleibt hoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -Gewinne an den asiatischen Börsen stützen am Dienstag den deutschen Aktienmarkt und sorgen für eine moderate Erholungsbewegung. Bremsend wirkt allerdings nach wie vor der starke Euro. Hugo Boss und Rational klettern nach guten Zahlen.Der Dax öffnet freundlich, fällt dann zurück auf den Vortages-Schlusskurs und arbeitet sich dann wieder nach oben und klettert über 13.300 Punkte.Charttechnisch betrachtet hält die Richtungssuche also weiter an. Der Dax hat zwar die Dynamik des Jahresanfangs verloren, scheint aber doch eher nach oben als nach unten zu wollen.Der Euro bleibt auf dem Niveau des Vortages und das ist immerhin ein Dreijahreshoch.Eine starke Gemeinschaftswährung gilt als mögliche Belastung für die exportstarken deutschen Unternehmen, da sie ihre Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verteuert.Aus diesem Grund gibt es auch andere Marktexperten, die die 13 000-Punkte-Marke im Dax als gefährdet einstufen.Der Modekonzern Hugo Boss erreicht dank eines guten Schlussquartals seine Jahresziele. Noch läuft der Jahresabschluss zwar, aber Boss geht unter anderem davon aus, dass das operative Ergebnis (Ebitda vor Sondereffekten) 2017 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird und damit im Rahmen der Prognose.Die Aktien von Hugo Boss klettert mit über drei Prozent an die MDax Spitze.Der Großküchenausrüster Rational überraschte positiv mit seinem Umsatzwachstum im vergangenen Jahr. Rational übertrifft sowohl die eigenen als auch die Markterwartungen. Auch das das operative Ergebnis fiel etwas besser aus als von Experten erwartet.Als enttäuschend hingegen könnte die leicht gesunkene Marge gewertet werden.Die Aktien legen um 2,6 Prozent zu und sind TopWert im SDax.Im September 2017 waren Rational in den SDax abgestiegen.Die Deutsche Bank steht erneut wegen einer Klage im Fokus. Gegen sie und acht weitere Finanzinstitute reichte ein Pensionsfonds aus Colorado vor einem US-Gericht Klage ein. Dabei geht es um Vorwürfe, dass diese Häuser in den Jahren zwischen 2007 und 2014 den kandadischen Referenzzins manipuliert haben sollen.Die Meldung geht allerdings unter im klagetechnischen Grundrauschen. Die Papiere der Deutschen Bank bewegen sich kaum.Um 1,4 Prozent ging es vorbörslich für die Anteilsscheine von Covestro nach oben. Im Handel am Vormittag dreht die Aktie dann aber ins Minus.Der Kunststoffhersteller dürfte deutlich von der US-Steuerreform profitieren und rechnet auch in den kommenden Jahren mit positiven Effekten.