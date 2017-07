Dax am kleinen Verfallstag unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Wochenausklang lassen es Anleger am kleinen Verfallstag ruhig angehen. Der Dax öffnet mit einem kleinen Minus von 20 Punkten – rutsch dann aber zur Mittagszeit rasant unter 12.400 Punkte. Der Euro auf Zwei Jahres Hoch belastet.Analysten der DZ Bank sehen in der jüngsten Aufwertung des Euro eine Trendwende und trauen dem Euro auf Sicht von zwölf Monaten weiteres Aufwertungspotential zu.Ein Teil der Euro-Stärke kommt nach Meinung von Börsianern auch daher, dass sich der Dollar wegen der Querelen in der US-Politik um Präsident Donald Trump abgeschwächt hat. Der Dollar-Index, der den Wert des “Greenback” im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen misst, rutschte auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten ab.Eine Herabstufung drückt die Aktien von Infineon ans Dax-Ende. Sie fallen um gut ein Prozent. Analysten von Exane BNP Paribas stuften die Titel auf “underperform” von “neutral” zurück.Microsoft profitiert kräftig vom boomenden Cloud-Geschäft. Der Quartalsgewinn sprang deswegen um 108 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar in die Höhe, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz stieg demnach um neun Prozent auf 24,7 Milliarden Dollar. Beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten. Im Cloud-Geschäft legten die Erlöse um elf Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zu.ebay warnt vor einem mauen Geschäftsverlauf in diesem Quartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im Zuge von Investitionen ins Marketing und der Umgestaltung der Ebay-Plattform am Ende bei 46 bis 48 Cent liegen. Analysten hatten 48 Cent je Anteilsschein erwartet und schmissen aus Enttäuschung Ebay-Aktien aus ihren Depots. Hohe Kosten für die Ausweitung des Angebots und eine millionenschwere Steuerrückstellung brockten dem Konzern zudem einen Gewinneinbruch ein.Der Krankenhausdienstleister Sartorius hat nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Halbjahr die Jahresprognose bestätigt. Im operativen Geschäft kletterte das Ergebnis des Laborausrüsters in den ersten sechs Monaten um 13,8 Prozent auf 174,5 Millionen Euro, während der Umsatz wechselkursbereinigt um 11,5 Prozent auf 704,1 Millionen Euro zulegte. Die Aktie verliert deutlich, offenbar sind die Anleger mit dem Ausblick nicht zufrieden.Der US-Kreditkartenanbieter Visa hat im dritten Quartal mehr verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Zahlungsdienstbetreiber profitierte von einem Anstieg der Transaktionen. Der Gewinn stieg auf 2,06 Milliarden Dollar von 412 Millionen Dollar, die Einnahmen legten um 26 Prozent auf 4,57 Milliarden Dollar zu.