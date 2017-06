Dax am “Super-Donnerstag” im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die EZB geht einen ersten kleinen Schritt in Richtung geldpolitische Wende und schließt weitere Zinssenkungen derzeit aus. Den Leitzins beließen die Währungshüter wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016.Wie erwartet, senkt die EZB ihre Inflationsprognose leicht. Die Erwartung für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone wird leicht angehoben. Im Zuge der Pressekonferenz der EZB,heute aus Tallin, gibt der Euro leicht nach. Der Dax dagegen bleibt leicht im Plus mit 0,4 Prozent.Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im April stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stellten 0,8 Prozent mehr her als im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.Ex Dividende gehandelt werden heute Jenoptik (0,25€) und Rhön Klinikum (0,35€)Um 16 Uhr MESZ erfolgt die Anhörung von James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats beginnt. In einer schon am Mittwochabend veröffentlichten schriftlichen Erklärung teilte Comey mit, Präsident Donald Trump habe von ihm verlangt, die Ermittlungen in der Russland-Affäre teilweise einzustellen. Amerikanische Bars feiern die Anhörung mit Freibier und „Impeachmint“ Cocktails…Erst am Freitag können die Anleger auf das Wahlergebnis in Großbritannien reagieren, wo die Wahllokale am Donnerstag um 23.00 Uhr MESZ schließen. In Erwartung eines Sieges der Konservativen von Premierministerin Theresa May kauften die Anleger zuletzt Pfund Sterling. Die britische Währung notierte am Morgen im fernöstlichen Handel mit 1,2953 Dollar nahe des am Mittwoch erreichten Zwei-Wochen-Hochs von 1,2970 Dollar. Stimmenverluste für May könnten das Pfund Experten zufolge aber in neue Turbulenzen stürzen.Der Höhenflug der deutschen Versorgeraktien wegen milliardenschwerer Steuerrückzahlungen geht weiter. RWE legten bis zu drei Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 20,13 Euro zu. E.ON gewannen 2,7 Prozent auf 8,70 Euro und notierten so hoch wie seit November 2015 nicht mehr. Beide Titel hatten bereits am Mittwoch mehr als fünf Prozent zugelegt. Auch ENBW stiegen am Donnerstag um mehr als drei Prozent.Zahlreiche Analysten äußerten sich positiv über den Sektor und setzten höhere Kursziele. So hoben Goldman Sachs das Kursziel für E.ON um einen Euro auf 9,60 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Auch Deutsche Bank, JP Morgan und Barclays setzten die Messlatte für die Papiere höher. Im Vergleich zu Konkurrenten seien die E.ON-Aktien momentan günstiger zu haben, böten dabei aber eine ähnliche Dividendenrendite, erläuterte Barclays.RWE-Aktien stufte Goldman hoch auf “Buy” von “Hold” mit einem Kursziel von 22,80 (vorher 16,50) Euro. Neben den Steuer-Rückzahlungen sei auch ein möglicher Verkauf der Ökostrom-Tochter Innogy potenziell kurstreibend. Zudem bedeute der Ausstieg aus der Atomkraft langfristig niedrigere Kosten für beide AKW-Betreiber.