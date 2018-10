Dax - Wir stehen kurz vor dem Zielbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es sieht für uns aktuell sehr gut aus im Deutschen Leitindex.

Die Welle (ii) nähert sich ihrem Zielbereich und unsere primäre Annahme findet damit weiter Bestätigung. Das alternative Szenario der Welle iv in Türkis hinterlegt auf dem 30 min Chart, ist damit am Rande der Auslöschung.

Sofern die Erfüllung der Welle (ii) nun gelingt, so kann sich im Anschluss der DAX endlich den US Aktienmärkten anschließen. Wir wiederholen hier nochmals, dass der DAX zum DOW und S&P500, aktuell mindestens 1500 bis 2000 Punkte Rückstand hat. Wenn ein Markt so einen Gap schnell schließen kann, dann der DAX.

