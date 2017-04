Dax in Wartemodus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger bleiben vorsichtig. Der Dax kommt heute zu Börsenbeginn kaum vom Fleck. Zum Auftakt der neuen Handelswoche stehen Übernahmen in der Gesundheitsbranche im Fokus der Aktionäre - und Daimler will sparen.Anleger sind mit Vorsicht in die Karwoche gestartet. Der Dax legte zu Börsenbeginn am Montag 0,1 Prozent auf 12.242 Punkte zu. Rückenwind erhielt er vom schwächeren Euro der mit 1,0571 Dollar zeitweise den tiefsten Stand seit mehr als vier Wochen erreichte. Durch die fallende Gemeinschaftswährung werden vor allem Exportwerte im Dax für Anleger interessanter, da ihre Chancen im Welthandel steigen.Allerdings kann der Dax das Niveau nicht halten und markiert zur Mittagszeit das vorläufige Tagestief bei 12.178 Punkten. Am frühen Nachmittag wird die Marke von 12.200 wieder zurückerobert.Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Henkel. Die Titel verlieren 2,0 Prozent und sind mit Abstand größter Verlierer im Dax. Händlern zufolge haben Analysten von Goldman Sachs die Papiere auf "sell" von "neutral" heruntergestuft und das Kursziel auf 104 von 111 Euro gesenkt.Der Poker dauerte bis zum frühen Montagmorgen. Dann hatten die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven den Zuschlag für die Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada - für 5,3 Milliarden Euro, viel mehr als Analysten und Börsianer dem Vorstand und Aufsichtsrat von Stada zugetraut hatten."Wir haben an einem Strang gezogen, wir hatten ein Ziel und ein Interesse. Und das Ziel haben wir erreicht", fasste Stada-Chef Matthias Wiedenfels den Poker zusammen.Man habe 750 Millionen Euro mehr herausgeholt als Cinven anfangs geboten hatte. Falls die Beteiligungsfirmen wie geplant auf mehr als 75 Prozent an Stada kommen, ist der Hersteller von "Grippostad" und "Ladival" aus Bad Vilbel bei Frankfurt die größte Übernahme, die Finanzinvestoren in Deutschland je bewerkstelligt haben. Sie setzen bei Stada auf Wachstum, auch durch Übernahmen.Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius hat ein Auge auf den US-Generikahersteller Akorn geworfen. Die auf Nachahmer-Medikamente spezialisierte Sparte Fresenius Kabi und Akorn befänden sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über einen möglichen Erwerb, teilte Fresenius mit. Akorn hat einen Börsenwert von 3,7 Milliarden Dollar.Daimler hat laut "Stuttgarter Zeitung" mit dem Betriebsrat umfangreiche Sparmaßnahmen in der Lkw-Sparte von Mercedes-Benz vereinbart. Es gehe um 1.000 bis 2.000 Stellen, für deren Abbau Aufwendungen von insgesamt 500 Millionen Euro vorgesehen seien. Die Kosten sollten dauerhaft um 400 Millionen Euro pro Jahr sinken. Betroffen sind alle Führungsebenen sowie der Angestelltenbereich. Die Produktion ist von den Stellenstreichungen nicht betroffen.