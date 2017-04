Dax-Unternehmen profitieren von Europas Schwäche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Aber in Frankreich, Italien und Spanien kämpfen die Volkswirtschaften immer noch gegen hohe Arbeitslosigkeit an. Solange dieser Kampf anhält, wird die EZB ihren Kurs nicht ändern und die Märkte weiterhin mit Liquidität fluten. Davon profitieren vor allem die Unternehmen im DAX. Die wirtschaftlichen Probleme liegen derzeit nicht in Deutschland, sondern in der Eurozone mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von etwa zehn Prozent. In Deutschland herrscht Vollbeschäftigung. In den anderen großen Volkswirtschaften jedoch – Frankreich, Italien und Spanien – liegt die Arbeitslosigkeit deutlich über dem Durchschnitt. Auch wenn es keine Kernaufgabe ist, so richtet die EZB ihre Strategie sehr stark nach den Arbeitsmarktdaten aus. Wenn in der Eurozone die Arbeitslosenquote in Richtung sechs Prozent geht, dann wird die ultralockere Geldpolitik ein Ende finden. Ein schnelles Ende des Aufkaufprogrammes für Anleihen ist daher noch unrealistisch. Diese Politik sollte die Preise für Aktien weiter nach oben treiben. Mit dem Start des Anleihenkaufprogramms im Frühjahr 2015 kletterte der DAX auf 12.400 Punkte. Bis die EZB dieses Programm beendet, wird der DAX als „Nebenwirkung“ deutlich höher stehen. Daher sollten wir uns über DAX-Stände von weit über 15.000 Punkten bis 2019 nicht wundern. Umschichtung aus Renten in Aktien Amerika hat eine vergleichbare Entwicklung schon hinter sich. US-Aktien haben sich vom Start bis zur Beendigung des Anleihen-Kaufprogramms durch die US-Notenbank Fed mehr als verdoppelt. Auch wenn es für den DAX nicht sicher zu prognostizieren ist, sprechen doch die laufenden Umschichtungen vom zinslosen Renten- und Geldmarkt hin zu Aktien klar für weitere steigende Kurse. Die positive Gewinnentwicklung der deutschen Aktiengesellschaften sollte die Aufwärtsbewegung im DAX untermauern. Unternehmensorientiertes, langfristiges Investieren ist mehr denn je angesagt. Wer also Vertrauen in Unternehmen und die Kraft der Wirtschaft hat, sollte in Aktien investiert bleiben oder in schwachen Marktphasen zukaufen.