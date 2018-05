Dax- Trades mit Trailing Stopp absichern!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Die Bären sind nicht die schnellsten in diesen Tagen und lassen sich lange Zeit hier einmal etwas von Nachhaltigkeit zu unternehmen. Wir wollen den Kurs weiterhin unter 12876 Punkten sehen, um die Korrekturbewegung anzuschieben. Wir wiederholen an dieser Stelle auch nochmals den Hinweis, dass wir Trades wie diesen mindestens zu 50% der Position mit einem Trailing Stopp absichern.

Ziel ist dabei, sicherzustellen, dass man in jedem Fall etwas Gewinn mitnimmt. So wie beispielsweise beim vorangegangenen S&P500 Trade. Der nach einem sehr guten Start, nochmals deutlich zurückgekommen ist. Wer nicht weiß, wie so etwas funktioniert, oder sein Broker dies nicht anbietet, kann uns gerne ansprechen. Solange wir die 12876 Punktemarke nicht brechen, muss noch mit einer weiteren Ausdehnung nach Norden gerechnet werden.

Der Zielbereich hat ja noch bis 13184 Punkte Luft. Zusammenfassend kann gesagt werden, sich im aktuellen Umfeld sehr vorsichtig zu bewegen. Nutzen Sie unsere Updates zum Dax um jederzeit Einstiege, Stopps und Kursziele zu erhalten!

Nutzen Sie Deutschlands akkurateste Dax-analyse und testen Sie unsere Trefferquote kostenlos unter www.hkcmanagement.de