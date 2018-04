Dax im Schatten von EZB und Bilanzen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Dax versucht sich heute etwas zu stabilisieren. Gute Bilanzen aus den USA haben für ein kleines Plus im Dow gesorgt. Die EZB lässt die Zinsen unverändert. Es gibt viele Bilanzen aus erster und zweiter BörsenreiheAndreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenWie erwartet lässt die EZB den Leitzins in Euro bei Null Prozent – auch wesentliche Änderungen in der Kommunikationsweise fanden nicht statt. Konkrete Aussagen, wie es mit den Anleihekäufen weiter geht, werden erst auf der nächsten Sitzung im Juni erwartet. Mit einer Abkehr von der Nullzinspolitik der EZB rechnen die Märkte frühestens im Herbst 2019.Nach wie vor beäugen Aktienanleger den Anstieg der Rendite bei US Bonds.Außerdem beschäftigte eine Flut an Zahlenvorlagen aus der zweiten Börsenreihe die Anleger.Einen Blick wert sind Autowerte. Chinas Regierung prüft angeblich eine weitere Lockerung des heimischen Automarkts. So könnten die Importzölle auf Pkws um etwa die Hälfte gekürzt werden.Das Jahr 2018 begann für die Deutsche Bank wegen höherer Kosten und schrumpfender Einnahmen mit einem Gewinneinbruch. Im ersten Quartal verdiente das Geldhaus unter dem Strich 120 Millionen Euro nach 575 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nicht in dem nun veröffentlichten Maß. Außerdem schrumpft die Deutsche Bank das Investmentbanking und das US Geschäft.Die Lufthansa ist trotz der teuren Integration übernommener Air-Berlin-Teile mit einem leicht verbesserten Ergebnis ins neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal erzielte die Lufthansa einen operativen Gewinn von 26 Millionen Euro und damit eine Million mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Unterm Strich stand ein Verlust von 57 Millionen Euro. Das ist normal im Winter. Airlines verdienen ihr Geld im Sommer.Die Deutschen Börse berichtet über einen gute Jahresauftakt. Die Erlöse klettern um 11 Prozent, der Überschuss um 17 Prozent. Angst vor einem Handelskrieg hat den Handel befeuert. Außerdem wird die Führung umgekrempelt. Drei neue Vorstände kommen hinzu.Eine starke Kunststoffnachfrage und anhaltende Produktionsengpässe der Konkurrenz haben dem Spezialchemiekonzern Covestro zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung beschert. Unterm Strich steigt das Ergebnis um knapp 40 Prozent auf 644 Millionen Euro. Den Ausblick für 2018 bestätigt Covestro.