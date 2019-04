Dax Richtung 12.000

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Aussicht auf ein baldiges Ende des US-chinesischen Zollstreits befeuert den Handel am deutschen Aktienmarkt. Der Dax nimmt Anlauf auf 12.000 PunkteBereits in den vergangenen vier Handelstagen hatten die Notierungen angezogen, der deutsche Aktienindex hatte knapp drei Prozent zugelegt. Gestützt wurde die positive Stimmung unter anderem von der Aussicht auf ein Ende des Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Diese Hoffnung erhielt neue Nahrung. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt - offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht.Hinzu kommt, dass der Chinesische Einkaufsmanagerindex auf den höchsten Stand seit 14 Monaten klettert.Anleger sollten zudem die Aktien von Telekomunternehmen nach einem Bericht des "Handelsblatt" über ein schon bald mögliches Ende der 5G-Auktion im Blick behalten. Neben den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefonica nimmt auch der Neueinsteiger 1&1 Drillisch teil. Insgesamt könnte die Versteigerung für die Bieter recht günstig enden.Der US Automarkt bleibt für die deutschen Autobauer ein gutes Pflaster. Anders als die Konkurrenz um GM, Ford, Fiat Chrysler und Toyota legen VW und BMW in den USA zu.Bei ProSiebenSat.1 bekommen unterdessen die jüngsten Übernahmefantasien neues Futter. Ein Börsianer verwies am Morgen auf Medienberichte in Italien, denen zufolge der italienische Medienkonzern Mediaset mögliche Zukaufkandidaten in Europa ins Visier nimmt, darunter auch die Münchener Sendergruppe. Der enorme Kursverfall der ProSiebenSat.1 -Aktie hatte die Spekulationen auf eine Übernahme bereits zu Jahresanfang befeuertDie Shop Apotheke hat die Anleger mit einem starken Wachstum im ersten Quartal überzeugt. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im ersten Quartal um ein Drittel auf mehr als 174 Millionen Euro. Die Jahresprognosen wurden bestätigt. Allerdings dürfte das rasante Wachstum mit hohen Werbekosten einhergehen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.