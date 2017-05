Dax Rekordjagd geht weiter – aber langsam

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bis auf 12.783 Punkte ist der Dax zur Mittagszeit geklettert – wieder ein Rekord – die Bilanzen von Commerzbank und E.on werden mit Kursanstiegen honoriert. Bei Münchener Rück und Continental allerdings senken Anleger die Daumen.Anleger wenden sich nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich wieder ihrem Brot-und-Butter-Geschäft zu – den Unternehmens- und Konjunkturthemen. Dazu bieten sich reichlich Gelegenheiten: Aus dem Dax legen Commerzbank, Münchener Rück, E.ON und Continental ihre Quartalszahlen vor. Zudem öffnen K+S, Uniper, Zalando und Fraport ihre Bücher.Der Dax stieg um 0,6 Prozent auf über 12.783 Punkte und übertraf damit seine erst am Montag aufgestellte Bestmarke. Unterstützt wird die gute Stimmung von deutschen Konjunkturdaten. So erreichten die Exporte und Importe in Deutschland im März neue Rekorde. Zudem verharrt der Euro unter 1,10 Dollar bei nur knapp über 1,09 Dollar. Damit dürften sich die Chancen der europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt vorerst nicht verschlechtern.Allerdings waren die Umsätze Börsianern zufolge eher gering. Dies sorgte für teils hohe Schwankungen. “Viele Anleger bleiben trotz des Sieges von Macron am Sonntag auf der Hut”, sagte ein Händler. Nach der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten hatte der Dax am Montag seine Rekordfahrt der Vorwoche wieder aufgenommen, ehe Gewinnmitnahmen ihn ausbremsten.Die Commerzbank hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend um mehr als ein Viertel gesteigert.Das Ergebnis nach Steuern kletterte auf 217 (2016: 169) Millionen Euro. Analysten hatten dagegen mit einem deutlichen Rückgang auf 107 Millionen gerechnet.Zwar gingen die operativen Gewinne sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft zurück. Die interne “Bad Bank” ACR verbuchte jedoch einen geringeren Verlust.Die Erträge stiegen leicht auf 2,37 (2,32) Milliarden Euro.Ebenfalls ganz oben im Dax standen am späten Vormittag nach einem verhaltenen Auftakt E.ON mit einem Plus von rund zwei Prozent.Der Energiekonzern kämpft nach dem Rekordverlust 2016 auch im neuen Geschäftsjahr mit Einbußen und wies für das erste Quartal einen Gewinnrückgang aus.“Die Anleger sind erleichtert, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Die Erwartungshaltung war sehr gering”, kommentierte ein Händler.Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kämpft mit einem Gewinnrückgang. Grund sind Ausgaben für den Personalumbau. Die Aktie rutscht in der Spitze knapp fünf Prozent ab.Das Betriebsergebnis (Ebitda) sinkt um sechs Prozent auf 137 Millionen Euro. Der Umsatz stieg gleichzeitig um knapp vier Prozent auf 593 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem höheren Ergebnis gerechnet. An der Prognose für das laufende Jahr hält der Fraport-Vorstand fest: Das Betriebsergebnis soll 1,02 Milliarden erreichen, nach 1,05 Milliarden Euro im Vorjahr.