Dax - Noch nicht am Ziel!

Die Konsolidierung im DAX geht in die nächste Runde. Solange der Markt sich hier allerdings über 12470 Punkten hält, liegt noch keine Bestätigung für ein Hoch vor, weshalb Notierungen in Richtung 12730 – 13000 Punkte die Primärerwartung bleiben müssen.

Letztlich sehen wir den DAX jedoch vor einem Hoch in Welle (1) in Gelb stehen, in deren Anschluss deutlich tiefere Notierungen in Richtung 11500 Punkte anstehen. Damit haben wir ein Potenzial für einen Short Trade von ca. 1000-1500 Punkten. Wir haben aktuell alle Indikatoren so ausgerichtet rechtzeitig nach der Etablierung eines Hochs in Short in den Markt zu kommen und werden alle Abonnenten die kommenden Tage über den genauen Einstieg in Kenntnis setzen!

