Dax: Neuer Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex konnte nach einer zwischenzeitlichen Korrektur bis auf 12312 Zähler am gestrigen Handelstag wieder eine Gegenbewegung einläuten. Am Ende schloß der Index bei 12500 Punkten fast am Tageshoch (12503). Diese positive Tendenz setzt sich auch heute zum Wochenschluß fort: Mit einer Kurslücke zur Eröffnung bei 12572 ging es bereits deutlich nach oben, aktuell notiert der DAX bei 12587 Zählern. Damit steht nun bereits wieder der wichtige Widerstand, die 200-Tage Linie (blau), im Blickfeld. Diese verläuft bei 12664 und sollte nun baldmöglichst geknackt werden, um weiteres Aufwärtspotential möglich zu machen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.