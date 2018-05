Dax - Nächster Zielbereich getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Der DAX kann sich wie erwartet weiter in seiner Aufwärtsbewegung halten und hat unser ideales Ziel von 12897 bis 13007 Punkten, im heutigen Handel erreicht. Damit können wir nun kurz vor einer Komplettierung der Welle A, respektive Welle alt. 1 stehen.

Wir müssen weiter dabei bleiben, dass ein erstes Signal für ein Hoch, erst mit einem Unterschreiten von 12621 Punkten vorliegen wird. Bis dies nicht der Fall ist, kann der DAX die gelbe Zone noch bis 13184 Punkte ausreizen. Wer hier jetzt Shorts eröffnet, dem können wir nur abermals dazu raten, neben einem konventionellen Stopp, auch auf einen Trailing Stopp zu setzen. Somit ist gesichert, dass in jedem Fall eine automatische Gewinnmitnahme erfolgt, zumindest auf einem Teil der Position.

Der nun von uns aktiv genutze Trade kann über 1000 Punkte an Profit einbringen. Wie genau wir den Markt nun bespielen, wo die Einstiege liegen und was für einen Trade aktuell zu tun ist, erfahren Sie morgen um 12 Uhr in unseren Markt Updates.

