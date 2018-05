Dax - Der Markt ist heiß für einen Short!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Während aktuell wieder hanebüchene Gründe für einen Anstieg des Deutschen Leitindex gesucht werden, Trump (grundsätzlich Schuld an allem), Der Iran (neues Kriegsziel und daher im Fadenkreuz) müssen als scheinbare Katalysatoren hinhalten. Wir haben unseren Short Einstiegsbereich bereits letzte Woche hinterlegt. Dieser ist seit gestern getroffen worden und kann nun genutzt werden.

Es gab in diesem Jahr Wochen und Monate in denen wir nicht so gesegnet waren mit Trading Einstiegsbereichen, wie sie aktuell vorzufinden sind. Am Ende des Tages nutzen sich solche Chancen jedoch nicht von alleine, sondern müssen ergriffen und als Positionen im Markt hinterlegt werden, damit Geld verdient und Profit erzielt werden kann.

Wir haben unser Serviceangebot mit den Jahren immer weiter ausgebaut und unterstützen unsere Abonnenten auf jede nur erdenkliche Art und Weiße um die richtigen Einstiege, Stopp’s, Kursziele,

überhaupt die Chancen zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen und nicht wie der Rest dem Markt hinterherzurennen.

Merken Sie sich meine Aussagen. Es wird in den Medien wieder Trump sein, der dann für den „plötzlichen“ Abverkauf im Dax verantwortlich gemacht wird. Dieser wurde und wird seit über 2 Wochen von uns, ohne Berücksichtigung jeglicher Fundamentalereignisse angekündigt und hat ein Potenzial von gut 1000 Punkten!

Um die Einstiegsbereiche für den Dax morgen um 12 Uhr zu erhalten, mit Tradingbereich, Stop und Kursziel müssen Sie unsere Updates erhalten. Melden Sie sich dazu kostenlos an unter: www.hkcmanagement.de

Trades von letzter Woche:

Im amerikanischen Index sind wir nach wie vor Short sein unserem gelben Einstiegsbereich und haben den Stop auf den Einstieg gesetzt. Es ist ein Risikofreier Trade den wir nun laufen lassen und von weiteren Abverkäufen ausgehen.

