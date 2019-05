Dax - Korrektur Potenzial 700-1700 Punkte!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gestern haben wir es in den Updates geschrieben:

„Der DAX auf den letzten Metern vor dem Hoch!

Der DAX hält das hinterlegte Alternativszenario eines imminent anstehenden Abverkaufes weiter aufrecht, was aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% mit eingeplant werden muss. Wer hier bereits Shortpositionierungen eröffnet, sollte sich mit Stopps 12247 Punkten und letztlich 12319 Punkten orientieren.“

Das hinterlegte Alternativszenario eines anstehenden Hochs setzte sich weiter durch. Unter 12004 Punkten liegt uns bekanntlich ein erstes deutliches Zeichen vor, dass der DAX sein Hoch hinterlegt hat und der Markt sich auf direktem Weg in Richtung Süden befindet. Dieses Szenario müssen wir aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% betiteln, was ein erneutes Zwischenhoch ausschließen und den Markt in Richtung 11500 Punkte verabschieden würde.

Wie bereits zuvor geschildert, sehen wir den Markt jedoch deutlich tiefere Notierungen, im Bereich von 10500 Punkten anlaufen. Das heißt dem aktuellen Short Trade sprechen wir ein Potenzial von ca. 700-1700 punkten zu. Selbst beim Minimalziel erreichen, ist dies eine sehr profitable Angelegenheit.