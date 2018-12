Dax - Jetzt sollten Positionen hinterlegt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Man kann zwar nicht behaupten, er bliebe unberührt, doch wenn man sich das Kursgeschehen an den US Märkten ansieht, so ist der DAX verglichen damit regelrecht handzahm. Wir notieren weiterhin innerhalb unseres Zielbereiches und es geht wie immer nun darum aus diesem auszubrechen. Für uns sind hier alle Parameter erfüllt, diesen Ausverkauf vorerst zu unterbrechen und in die Gegenbewegung in Richtung von 12000 Punkten aufzubrechen. Es ist uns nochmals ein wichtiges Anliegen, dass konsequent Stopps eingesetzt werden. Die Märkte sind aktuell in einer hoch volatilen Phase. Ein Unterschreiten oder Überschreiten von Zielbereichen kann nicht nur zu einem Schluckauf führen. Sollte der DAX unter 10409 Punkte fallen, müssen wir beispielsweise direkt mit vierstelligen Notierungen rechnen. Was im Übrigen auch zur Folge hat, dass der Aufwärtstrend, seit 2009 damit gebrochen wäre. Darauf werden wir uns dann noch mal im Sonderbericht vom Januar intensiv konzentrieren.





Für den Moment ist die Lage denkbar einfach, bricht der DAX nun wie erwartet aus dem Zielbereich aus, nach was es aktuell aussiehr so steht einer Erholung in Richtung 12000 Punkten und sogar darüber hinaus nichts mehr im Wege.

Wir haben somit für den Long Trade ein Gewinn/Verlust Verhältnis von 3:1.

