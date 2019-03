Dax mit Jahreshoch am „Hexensabbat“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax unternimmt heute einen weiteren Versuch, die Hürde bei 11.600 Punkten zu nehmen. Der Hexensabbat schiebt ihn sogar über 11.700 Punkte. Der Brexit wird verschoben und Wirecard stehen wieder im Fokus. Diesmal geht es um Geschäfte in Indien.Heute ist wieder Hexensabbat: Es laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes aus. Der Markt kann wieder wilde Zuckungen aufführen. Große Marktteilnehmer wie Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen durch hohe Handelsvolumina die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Entsprechend kommt es in der Regel binnen Minuten zu deutlichen Kursschwankungen. Kleinanleger können bei diesem "Hexentreiben" kaum kursbewegend eingreifen.Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im Februar den sechsten Monat in Folge gesunken. In Deutschland dagegen legten die Neuzulassungen nach fünf Monaten Rückwärtsgang um 2,7 Prozent zu.Die US-Börsenaufsicht SEC hat Volkswagen wegen Verstößen gegen amerikanische Wertpapiergesetze verklagt. Tochterfirmen des Konzerns sollen gegen Informationsvorschriften verstoßen haben.Die Klage steht im Zusammenhang mit der Software-Manipulation von Abgastests.VW hatte bereits mehr als 23 Milliarden US-Dollar gezahlt, um die Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu räumen.Strafverfolger nehmen angeblich das Indien-Geschäft von Wirecard ins Visier. Die Wirecard-Aktie gibt deutlich nach. Am Donnerstag hatte das Papier drei Prozent verloren.Die Inhalte bezüglich der indischen Transaktion "sind nicht neu und wurden bereits mehrfach auch durch externe Prüfungen widerlegt", kommentierte Wirecard den Artikel im Handelsblatt.Chris Cox, einer der engsten Vertrauten von Facebook -Chef Mark Zuckerberg, verlässt das Unternehmen – nur wenige Tage nachdem Zuckerberg einen tiefgreifenden Strategiewechsel angekündigt hat. Chris Cox hatte in den 13 Jahren bei Facebook unter anderem den Newsfeed mitentworfen. Das Herzstück der Informationsweitergabe. Dieser Newsfeed soll umgebaut werden. Der Strategiewechsel wirft viele Fragen auf - unter anderem nach dem künftigen Geschäftsmodell.Denn aktuell erwirtschaftet Facebook seine Milliardengewinne hauptsächlich mit Anzeigen im Newsfeed.Tesla hat seine Modellpalette um einen SUV auf Basis des aktuellen Hoffnungsträgers Model 3 erweitert. Der neue Wagen mit dem Namen Model Y soll voraussichtlich im Herbst 2020 auf die Straße kommen. Das Fahrzeug soll auf eine Reichweite von bis zu 480 Kilometern mit einer Batterieladung kommen und bis zu sieben Insassen Platz bieten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.