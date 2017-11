Dax – Jahresendrally Part 2

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schafft der Dax ein zweites Mal unser Jahresziel von 13.500 Zählern? Möglich wäre es und das Umfeld gäbe es her: Denn die Konjunktur läuft weiter wie an der Schnur gezogen. Dazu stellen wir die Einschätzung der VP-Bank vor. Das passende Handwerkszeug lautet: Turbo-Bull, Call-OS0der etwas defensiver ein Capped-Bonus mit der WKN

Deutsche Wirtschaft zündet ein Wachstumsfeuerwerk

“Die deutsche Wirtschaft brennt im 3. Quartal ein Wachstumsfeuerwerk ab. Der BIP-Zuwachs schaltet nochmals einen Gang hoch. Das Wachstum von 0.8% ist enorm stark. Unglaublich! Die Ausrüstungsinvestitionen spielen im laufenden Jahr eine tragende Rolle. Nehmen die Unternehmen mehr Geld in die Hand, kann sich daraus ein sich selbst verstärkender Aufschwung entwickeln. Auch die Exporte ziehen an und befördern das Wachstum zu neuen Höhen. Derzeit scheint kaum ein Wölkchen den Konjunkturhimmel zu trüben.

Einen nicht auf den ersten Blick ersichtlichen Wermutstropfen gibt es aber doch: Die deutsche Wirtschaft könnte noch stärker wachsen, besäße sie die notwendigen Arbeitnehmer – dies gilt nicht nur in quantitativer sondern auch in qualitativer Hinsicht. Vor allem im Handwerk wird der Mangel an Arbeitskräften zur echten Wachstumsbremse. Was im Moment vielleicht noch ein Luxusproblem sein mag, wird auf lange Zeit zu einem strukturellen Risiko. Aber in Anbetracht der guten Wachstumsdaten wollen wir am heutigen Tag nicht allzu viel Wasser in den Wein gießen.”

Wie die Charts derzeit aussehen, zeigt ihnen Franz-Georg Wenner:

DAX: „Hammer“ an wichtiger Unterstützung

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 14.11.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM6SC5 CY7BPL Basispreis 2.300 2700 Knock-out-Level 2.300 2700 Laufzeit 30.01.2018 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,28 Knock-out-Level 0,95 1,28 Laufzeit 29.03.2018 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Quelle: VP-Bank, eigene Recherche