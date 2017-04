Dax-Index zeigt stärkere Korrektur und fällt unter 12.100 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der Dax-Index testete in der Woche vor Ostern die wichtige 38er-Tagelinie und prallte erst mal wieder nach oben ab. Jetzt wird es spannend, denn die politischen Unsicherheiten der letzten Tage könnten sich fortsetzen und den Index dadurch unter 12.000 Punkte drücken. Sollte der Index auf der 12.000er-Marke aufsetzen, dann wäre die noch offene Lücke von Ende März zu. Fällt der Index unter diese wichtige Marke, so warten zwischen 11.925 und 11.900 Punkten die nächsten wichtigen Unterstützungen. Weiter sollte der Dax-Index aber nicht korrigieren, denn in diesem Bereich dürfte er erst mal einen kurzfristigen Boden finden. Auf der Oberseite könnte der Index aber schnell wieder über die 12.200er-Marke laufen, bis in den Bereich von 12.250 Punkten. Hier befindet sich das Hoch der letzten Woche und damit ein markanter Widerstand.