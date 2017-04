Dax-Index kann Allzeithoch vorerst nicht überwinden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der Dax-Index hat, wie von uns vorhergesagt, sein altes Jahreshoch bei 12,150 Punkten überwunden und ist in Richtung seines Allzeithochs bei 12.390 Punkten durchgestartet. Bei 12.375 Punkten drehte er aber wieder nach unten und konsolidiert seitdem. Das Tief am vergangenen Donnerstag könnte vorläufig sein letztes Tief gewesen sein, bevor er wieder einen Anlauf auf sein Jahreshoch macht. Die Luft ist allerdings dünn. Spannend wird in jedem Fall die Entwicklung des Euro/Dollar-Kurses sein. Denn ein weiter fallender Euro könnte den Index beflügeln und schnell in Richtung 12.500 Punkte und danach sogar bis an die 13.000 Punkte-Marke treiben.