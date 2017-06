Dax-Index fällt nach neuem Jahreshoch wieder zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

dem Dax-Index fehlt derzeit noch die Kraft für den Anstieg bis an die 13.000er Marke. Bisher wird jede Bewegung über 12.800 Punkte zügig abverkauft und führt zu Gewinnmitnahmen. Allerdings könnte eine größere Sommerrallye den Index in den nächsten Wochen bis an diese runde Marke führen. Nach dem heutigen wichtigen Verfallstag sollte genau darauf geachtet werden, wie sich die Kurse entwickeln.



Da die derzeitigen Kurse von den großen institutionellen Anlegern stark beeinflusst werden, um mit Options-Stillhaltergeschäften Geld zu verdienen. Diese Positionen werden am Montag spätestens wieder aufgelöst und der Index wird sich dann wieder freier bewegen können. Gute Einstiegspunkte für den Index liegen im Bereich der eingezeichneten Unterstützungen zwischen 12.600 und 12.500 Punkten. Hier könnte der Index beim nächsten Rücksetzer schnell wieder Käufer finden.