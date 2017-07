Dax-Index erholt sich kräftig von seinen Tiefs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der Dax-Index konnte sich in den letzten beiden Handelstagen von seinen Tiefs lösen und wieder über die Marke von 12.600 Punkten steigen. In den nächsten Tagen wird es spannend, denn die US-Indizes, wie der S&P 500, stehen unmittelbar vor neuen Hochs. Uns das, obwohl die letzte Konsolidierung nicht lang genau war. Was an den US-Börsen demnächst passiert, dürfte die Richtung des Index vorgeben. Neue Hochs an den US-Märkten dürften den Dax-Index weiter in Richtung 12.700 und 12.800 Punkte treiben.



Hier warten dann einige wichtige Widerstände aus den letzten Monaten, auf die geachtet werden muss. Wir erwarten erst mal keinen Durchbruch durch die 12.800er Marke, sondern rechnen mit einem Rücksetzer nach dem nächsten Anstieg. Allerdings könnten in den nächsten Tagen auch kurzfristige Gewinnmitnahmen den Index bis in den Bereich von 12.500 Punkten drücken. Aber diese Marke dürfte kaum unterschritten werden. Falls der Index doch darunter fallen sollte, könnte es einen zügigen Abverkauf bis 12.000 Punkte geben.