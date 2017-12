Dax-Index bleibt zum Jahresende in Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurz vor dem Jahresende ist beim Dax-Index fast schon trügerische Ruhe eingekehrt, die den Index über der 13.000er Marke hält. Aktuell finden von institutioneller Seite her Portfolio-Bereinigungen statt, die am Freitag abgeschlossen werden dürften. Am ersten Handelstag des neuen Jahres werden dann neue Fondgelder den Index wieder beflügeln. Allerdings hat der Dax-Index in den letzten Wochen eine bearische Flagge ausgebildet, die um diese Jahresendzeit aber kaum eine Bedeutung haben dürfte. Es sieht eher nach einer Bodenbildung über der 13.000er Marke aus. Mit dem Handelsstart am 2.Januar 2018 sollte dieser Boden endgültig nach oben verlassen werden. Als nächste Kursziele auf der Oberseite bieten sich dabei die letzten Hochs bei 13.350 und 13.500 Punkten an. Sollte der Index aber nach unten fallen, so ist mit einem Test der wichtigen 200er-Tageslinie bei 12.600 Punkten zu rechnen.