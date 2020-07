Dax Index – Zurück auf Los

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der fulminante Wochenstart ist dahin. Die deutlichen Gewinne am Montag konnten bisher nicht verteidigt werden und wurden komplett wieder eliminiert. Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen lassen die Anleger nochmals in sich gehen.

Dass die Konjunktur Probleme hat, sich von der Krise zu erholen, erwartet auch die EU-Kommission. Der gestern vorgestellte Konjunkturprognosen für 2020 malen ein graues Bild. Die Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr noch weiter abwärts tendiert. Die Behörde korrigierte ihre Konjunkturprognose für das Jahr 2020 nach unten und geht nun von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung aller 27 EU-Länder um 8,3 % aus. Für die 19 Länder der Eurozone wird für das laufende Jahr ein Rückgang von 8,7 % erwartet. Vor allem Frankreich, Spanien und Italien dürften sich sehr schwach entwickeln. Für die deutsche Wirtschaft wird für dieses Jahr davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt um 6,3 % schrumpfen wird, um dann im nächsten Jahr wieder um 5,3 % anzuziehen.

Der Rally an der Technologiebörse Nasdaq ist weiter in vollem Gange. Doch bereits nächste Woche könnte mit der Vorstellung der Quartalszahlen der US-Banken ein neues Bild der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entstehen. Wie hoch werden die Rücklagen für ausfallende Kredite sein? Wie viele Menschen können ihre Kredite nicht mehr bezahlen? Antworten auf diese Fragen werden wir nächste Woche erhalten.

Einen schwunghaften Tag erlebten gestern auch Wirecard Aktionäre. Zunächst notierte die Aktien mit bis zu 20 % Minus abermals am Boden. Als am Mittag jedoch der Insolvenzverwalter reges Interesse an den Unternehmensteilen von Wirecard bestätigte der Kurs wieder hoch und schloss mit einem Tagesgewinn von über 20 % ab.

Der positive Wochenstart wurde mit dem heutigen Tiefpunkt bei 12.486 Punkten vollständig eliminiert. Nach dem Unterschreiten des Supportbereiches bei 12.615 Punkten, ist dieser Bereich zunächst das nächste Unterstützungsniveau, da es den Tiefpunkt von vergangenem Freitag darstellt. Für die Bullen geht es nun darum die Marke um 12.650 zurückzuerobern. Unter dieser Marke bleibt weiteres Rückschlagpotential bestehen. Die nächsten wichtigen Retracements auf der Unterseite liegen bei 12.401 und 12.296 Punkten.

