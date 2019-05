Dax nach Erholung unter Druck – Zollstreit belastet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax gibt wieder leicht nach, nachdem er sich zur Wochenmitte stabilisiert hat. Es überwiegt wieder die Skepsis. So ging es bereits an Asiens Börsen angesichts harter Rhetorik im Handelsstreit zwischen den USA und China nach unten.Die chinesische Verhandlungsdelegation wird heute in Washington erwartet. Die Aussichten, kurzfristig noch zu einer Einigung zu kommen, sind allerdings schlecht. Beide Seiten sind nach Einschätzung von Experten weit voneinander entfernt. Anleger kümmern sich auch heute um die jüngsten Geschäftszahlen der Unternehmen:Die Deutsche Telekom macht im ersten Quartal dank des boomenden US-Geschäfts deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um knapp neun Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich belasteten allerdings bereits Kosten für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Mobilfunkrivalen Sprint, der Gewinn ging um gut 9 Prozent auf 900 Millionen Euro zurück.Die Jahresprognosen bestätigte das Management. Die Aktie liegt unverändert und damit leicht über dem Marktniveau.Gutes Wetter und ein milder Winter verhelfen dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im Auftaktquartal zu deutlich mehr Gewinn und Umsatz. Außerdem hätten eine anhaltend gute Nachfrage und Preiserhöhungen zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. HeidelCement macht Fortschritte bei seinem Sparprogramm und beim geplanten Verkauf von Geschäften. Die Aktie ist Spitzenreiter im Dax.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal wegen der Schwäche der internationalen Märkte einen herben Gewinneinbruch erlitten. Der Überschuss sackte um über ein Fünftel ab auf 575 Millionen Euro. Der Umsatz stagniert bei 11 Milliarden. Conti rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einer Belebung des Umfeldes. Die Aktie ist Schlusslicht im Dax.Wachsende Containermengen und höhere Lagergelder haben dem Hamburger Hafenbetreiber HHLA im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss stieg um ein Viertel auf gut 29 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent auf 348 Millionen Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.