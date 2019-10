Dax Erholung – Verhandlungen im Handelsstreit laufen „wirklich gut“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenUnterschiedlicher können die Einschätzungen nicht sein: Trump spricht von „wirklich guten Gesprächen“ - Kenner der Szene erwarten höchstens einen „Mini Deal“, bei dem die nächsten Zollerhöhungen verhindert werden.Anleger legen deutlichen Optimismus an den Tag, denn auch im Brexit Drama deutet sich verhalten ein Kompromiss in der Irlandfrage an. Damit würden die Chancen auf einen geordneten Brexit steigen.Die Ölpreise haben über Nacht angezogen: Auf einem iranischen Öltanker im Roten Meer hat es eine Explosion gegeben. Angeblich wurde der Tanker von zwei Raketen getroffen. Außerdem befeuert die Hoffnung auf anziehende Weltkonjunktur.Die Inflationsrate in Deutschland geht weiter zurück. Mit 1,8% ist das der niedrigste Stand seit 18 Monaten. Im Vergleich zum August stagnieren die Preise. Auch in Spanien ist die Teuerungsrate marginal. Die EZB orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an der Preisentwicklung im Euroraum.Völlig überraschend tritt SAP Chef Bill McDermott zurück. Die Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein sollen als Führungsduo mit sofortiger Wirkung seine Nachfolge antreten. Zugleich gab SAP Quartalszahlen bekannt, die über den Markterwartungen liegen. Anleger honorieren die Zahlen und sehen über den Chefwechsel hinweg:Dies überlagerte bei Anlegern den Chefwechsel, SAP-Aktien liegen 7% vorne.Der Modekonzern Hugo Boss verschreckt Anleger mit einer Gewinnwarnung. Schwache Wirtschaft, schwache Nachfrage und die Krise in Hong Kong lassen einen Gewinnrückgang erwarten auf etwa 330 Millionen (Vorjahr 350 Millionen). Mit der Gewinnwarnung veröffentlicht Hugo Boss auch vorläufige QIII Zahlen: Der Umsatz bleibt gleich, der Gewinn geht zurück.Die Analysehäuser RBC, HSBC und die Societe Generale senken jeweils ihre Ratings und Kursziele. Die Aktie taumelt knapp 15%.Ebenfalls vorläufige Zahlen gab es von Shop Apotheke aus dem SDax. Der Online-Medikamentenhändler profitiert in den ersten neun Monaten von mehr Bestellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Aktie liegt leicht im Plus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.