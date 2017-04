Dax im Bann von US-China Gipfel und Frankreich Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Dax hatte am Dienstag auf Tageshoch geschlossen – ein gutes Zeichen. Trotzdem warteten Anleger zunächst ab. Doch auch mit guten Daten vom US Arbeitsmarkt, wollte sich der Dax nicht erholen und bleibt im Minus.In der US Privatwirtschaft sind mit März 263.000 neue Stellen geschaffen worden, zwar etwas weniger als im Februar aber immer noch deutlich über der Prognose von 187.000.Der Dax liegt am frühen Nachmittag etwa 25 Punkte im Minus.Die Allianz steht angeblich vor dem Einstieg in italienische Autobahnen. Die Infrastruktur-Tochter Allianz Capital Partners (ACP) will fünf Prozent an Autostrade per l’Italia erwerben will, wie zwei mit den Plänen vertraute Personen sagten. ACP werde rund eine halbe Milliarde Euro investieren in mehr als 3000 Kilometer Maut-Schnellstraßen in Italien.Die Allianz verspricht sich durch das Investment in Infrastruktur eine stabile Rendite.Bei der acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung zeichnet sich laut “Handelsblatt” kurz vor dem Ende der Zeichnungsfrist eine ausreichende Nachfrage ab. Die überwiegende Anzahl der Aktionäre sei bereit, bei der Aufstockung mitzuziehen, schreibt das Blatt unter Berufung auf Finanzkreise. Die Investmentbanken rechneten damit, dass nur gut 20 Prozent der Bezugsrechte bei neuen Investoren platziert werden müssten.Das Biotech-Unternehmen Evotec hat in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Sanofi den ersten Meilenstein erreicht. Durch einen Nachweis in der vorklinischen Entwicklung wurden Umsatzerlöse von drei Millionen Euro an Evotec ausgelöst. Das beflügelt die Evotec-Aktie.Auch die Aktien von Medigene klettern nach wichtigen Forschungserfolgen.