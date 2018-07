Dax - Bald kommt der Short Trade!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":



Der DAX legt, nach dem er unseren Zielbereich nahezu erreicht hatte, eine kurze Pause ein. Wir gehen hier aber davon aus, dass dies nur ein Schwung holen ist, bevor wir noch wie erwartet den Zielbereich zwischen 12800 und 13085 Punkten ansteuern. Die aus diesem Bereich resultierende Korrektur wird maßgeblich entscheidend sein, wie sich der Verlauf der nächsten Wochen und Monate ergibt.

Wir wollen aus diesem Trade im Optimum ca. 700 Punkte erlösen.

Kommt es nun anschließend nur noch zum Ausbau der Welle alt. (ii), so stehen wir vor einem massiven Ausbruchssignal im DAX, welches noch in diesem Jahr Kurse von 14000 Punkten Plus in den Fokus rücken kann.

Setzt sich diese Korrektur doch noch bis in den Bereich von 12060 bis 11715 Punkten durch, ist zwar ebenfalls mit einem deutlichen Kursanstieg zu rechnen, dieser wird aber sein Hoch aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem vormaligen Allzeithoch finden und anschließend die seit 2015 laufende Korrektur fortführen.

Wer in den nächsten Wochen dem Markt unbestimmt und zögerlich gegenübertritt, wird bei einem Ausbau der Welle (ii) Gefahr laufen, diesen Einstieg zu verpassen. Wir werden hier in den kommenden Wochen, die Zielbereiche ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten ansetzen. Das nächste Tief abzufangen, ist elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte im DAX.

Melden Sie sich bei Deutschlands akkuratester Dax Analyse an und testen Sie uns kostenlos! So werden Sie den Short und Long Trade mit einem Potenzial auf 14000 Punkte nicht verpassen! Anmelden unter www.hkcmanagement.de