Dax im Aufwind – Midterms-Resultate ohne Überraschung

Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen liefern keine Überraschung. Zwar verlieren die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, können letztere aber im Senat behaupten. Eine einschneidende Zäsur ist dies nicht. Vielmehr wurde dieses Szenario bereits im Vorfeld erwartet und galt vor diesem Hintergrund als eingepreist. Trotz eines nun geteilten Kongresses kann US-Präsident Trump in den wichtigsten Fragen, nicht zuletzt bei der Handelspolitik in Sachen Zollstreit mit China, weiterhin per Dekret seine Akzente setzen.Nichtsdestotrotz ist mit den Midterms nun ein Unsicherheitsfaktor vom Parkett und Anleger kehren, nachdem sie sich zuletzt deutlich zurückgehalten hatten, wieder an den Markt zurück. Der deutsche Leitindex kann am Mittwoch-Vormittag formidabel zulegen und handelt bei aktuell 11.608 Punkten 1,1 Prozent stärker. Vorsicht ist jedoch weiterhin angebracht. Mit dem Fed-Zinsentscheid nebst Statement zur künftigen geldpolitischen Marschroute der US-Notenbank wartet bereits am Donnerstag das nächste Impulsschwergewicht auf die Marktakteure.Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten ob die derzeit freundliche Tendenz am deutschen Aktienmarkt von Nachhaltigkeit gesegnet ist. Schnelle Gewinnmitnahmen im Zuge der jüngsten Erholungsbewegungen waren zuletzt die Regel. Dies gilt umso mehr vor derart entscheidenden Publikationen wie der monetären Ausrichtung des Federal Reserve. Erneute Zurückhaltung angesichts einer künftig möglicherweise noch restriktiveren US-Geldpolitik wäre keine Überraschung.Im weiteren Handelsverlauf schauen Investoren insbesondere auf folgende Veröffentlichungen von Konjunktur- und Unternehmensseite: 13:00 Uhr MBA-Hypothekenanträge USA (Woche) / 16:30 Uhr EIA-Rohöllagerbestände USA (Woche) / 21:00 Uhr Verbraucherkredite USA (September) / Berichtssaison: u.a. Adidas, BMW, Münchner Rück, ABN Amro, Axel Springer SE, Fraport AG, Hochtief AG, Osram AG, Schaeffler AG, Unicredit und voestalpine AG.Tägliche Kommentare zum Marktgeschehen sowie technische Analysen zu einzelnen Basiswerten sind erhältlich unter https://www.emden-research.com