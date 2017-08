Dax Anleger tasten sich durchs Sommerloch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Dienstag hatte der Dax dank einer Entspannung in der Nordkorea-Krise knapp im Plus bei 12.177 Punkten geschlossen. Dabei waren die Umsätze extrem dünn gewesen. Weiterhin mache sich die Ferienzeit im Handelsvolumen bemerkbar, sagte ein Händler.Die Euro-Zone hat im Frühjahr beim Wirtschaftswachstum mit den USA Schritt gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zuAm Abend nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht zudem die US-Notenbank die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Börsianer werden jedes Wort auf die Goldwaage legen, um daraus Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen abzuleiten.An der Wall Street hatten sich die Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt. Der Dow Jones und der S&P500 gingen kaum verändert aus dem Handel. Auch der Nasdaq trat auf der Stelle. In Fernost kamen die Börsen am Mittwoch ebenfalls kaum vom Fleck: Der Nikkei-Index notierte kaum verändert, die chinesischen Börsen lagen leicht im Minus.Nach der Insolvenz von Air Berlin springt die Bundesregierung mit einem 150 Millionen Euro schweren Kredit der KfW ein. Sie sorgt dafür, dass die chronische defizitäre Fluggesellschaft die nächsten drei Monate überbrücken kann und die Maschinen nicht am Boden bleiben müssen. Das Geld soll bis Ende November reichen.Die EU-Kommission überprüft nun aber die Staatshilfen Air Berlin, denn Staatsbeihilfen, die den Wettbewerb in Europa verzerren, sind verboten.Konkurrent Ryanair hatte zuvor mitgeteilt, gegen die Staatshilfen für Air Berlin vorzugehen und Beschwerde bei den Kartellbehörden einzulegen. Der Insolvenzantrag sei mit dem Ziel arrangiert worden, dass die Deutsche Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne, erklärte der irische Billigflieger. Dies verstoße gegen deutsche und EU-Wettbewerbsregeln. Deshalb würden Bundeskartellamt und EU-Kommission aufgefordert, umgehend Schritte zu unternehmen.Der Immobilien-Investor Deutsche Euroshop hat den Gewinn dank zweier neuer Einkaufszentren gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Halbjahr um gut vier Prozent auf 92,5 Millionen Euro.Das operative Ergebnis (FFO) aus dem Vermietgeschäft legte binnen Jahresfrist sogar um fast 13 Prozent auf 70,9 Millionen Euro zu. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 3,9 Prozent auf 105,8 Millionen Euro.Für das Gesamtjahr erwartet Deutsche Euroshop weiterhin einen Umsatz zwischen 216 und 220 (Vorjahr: 205) Millionen Euro sowie einen Anstieg des operativen Gewinns (FFO) auf 140 bis 143 Millionen Euro von 129,9 Millionen Euro im Vorjahr.Die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven müssen bis heute Nacht noch rund ein Sechstel der Stada-Aktionäre von der Übernahme überzeugen.Bis Dienstagabend (18 Uhr) nahmen knapp 46 Prozent der Anteilseigner das Angebot. Damit die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte nicht erneut scheitert, müssen sie bis Mitternacht mindestens 63 Prozent der Papiere einsammelnHedgefonds und andere kurzfristig orientierte Investoren halten inzwischen 50 Prozent an Stada. Auf sie kommt nun voraussichtlich alles an, nachdem private Anleger auf die Offerte in deutlich geringerem Maße eingestiegen waren als beim ersten Mal.Die Finanzinvestoren bieten den Stada Aktionären 66,25 Euro je Aktie, 25 Cent mehr als beim ersten Mal.