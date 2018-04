Dax Anleger halten sich zurück am kleinen Verfallstag

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenEs ist Verfallstag, wenn auch nur ein kleiner. Professionelle Anleger richten sich neu aus. Das sollten sie auch tun, denn seit zwei Tagen tritt der Dax richtungslos auf der Stelle. US Bilanzen könnten für Impulse sorgenEiner der dicksten Fische im Wall Street Teich ist General Electric, Siemens Anleger sind erfreut von den guten Zahlen des Wettbewerbers, der Umsatz und Ergebnis deutlicher steigert als erwartet.Die Vorgabenseite ist recht einheitlich: Rote Vorzeichen aus den USA, Japan und China. Vor allem die Techwerte haben verloren. Anleger munkeln über das Ende des Smartphone Booms.Ein peinlicher Fehler ist der Deutschen Bank unterlaufen. Ein so genannter Fat Finger Trade. Es wurden angeblich 28 Milliarden Euro überwiesen. Ein Betrag, der den Wert der Deutschen Bank übersteigt. Wurde aber gleich bemerkt und korrigiert. Insofern nicht weiter tragisch – passt aber zum derzeit schlechten Newsflow bei der Deutschen Bank.Der Beginn der Zusammenarbeit mit Microsoft gibt RIB Software Auftrieb. Die beiden Software-Unternehmen haben MTWO gestartet. Das ist eine Cloudlösung für die Bau- und Immobilienbranche. Ziel ist eine bessere Datennutzung in Planung, Bau, Betrieb und Wartung.Im März hatte eine Kapitalerhöhung bei RIB Software die Investoren verunsichert. Analysten waren auch nicht überzeugt vom Potenzial der Zusammenarbeit. Der Aktienkurs war daraufhin um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Nach anfänglicher Stärke drehen RIB Software dann aber ins Minus.Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler lädt heute zur Hauptversammlung. CEO Klaus Rosenfeld will dann auch sein Zukunftskonzept erläutern. Schaeffler will sich unter anderem stärker als Zulieferer für Elektroautos profilieren.Was Schaeffler in diesem Bereich schon leisten kann, zeigt eine Konzeptstudie eines autonom fahrenden Elektroautos.Im ersten Quartal legt Keramikhersteller Villeroy & Boch beim Umsatz zu um 3,4 Prozent, das Ebit wächst um 5,7 Prozent. In China sei derzeit die Nachfrage nach Dusch-WCs sehr groß. Trotz des Handelskonflikts mit den USA rechnet Villeroy & Boch weiter mit einer robust wachsenden Weltwirtschaft und bestätigt die Prognose.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.