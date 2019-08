Dax Anleger vor Jackson Hole in Lauerstellung

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Montag rauf, Dienstag runter, Mittwoch rauf und Donnerstag wieder runter. Der Logik dieser Woche folgend, sollte der Dax am Freitag wieder einen positiven Tag haben. Aber Börse ist zwar selten logisch - trotzdem sieht es gut aus: Der Dax pendelt um die bekannte Marke bei 11.800 Punkten – leicht im Plus. Die Chancen stehen gut, dass dies die erste positive Woche im August wird.



ThyssenKrupp will angeblich den Stahlhändler Klöckner übernehmen, berichtet das Handelsblatt. Damit würde ThyssenKrupp sein Werkstoffgeschäft stärken und zum Kernbereich ausbauen. Die Gedanken sind nicht neu, klingen aber recht konkret. Experten stören sich etwas am unglücklichen Timing: Die lukrative Aufzugsparte verkaufen und das problematische Stahlgeschäft ausbauen in einer Zeit, in der die Konjunktur ihren Höhepunkt überschritten hat.

Klöckner & Co –Aktien haussieren zweistellig, Thyssen liegen im Plus